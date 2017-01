Digitaalinen silmä nousi Puuvillan torniin

Jaa Twiittaa

Porin kaupungin verkkosivujen nettikameratarjonta sai alkuviikolla näyttävän lisäyksen, kun puuvillatehtaan tornin ikkunaruutujen kohdalle asennettiin uusi kameralaite. Se kuvaa Etelärantaa, Keski-Porin kirkkoa sekä Kokemäenjokea Raumansillan ja Seikun sahan suuntiin.

– Asennus ajoitettiin siten, että kamera tuottaa jotain kuvaa jo tämän vuoden Pori Jazz -festivaaliviikon aikana. Vielä nyt kyseessä on siis still-kuvaa, selvittää tietojärjestelmäpäällikkö Matti Valli Porin kaupungin tietohallinnosta.

Tulevaisuudessa nettikameraa ollaan aikeissa kehittää niin, että se voisi esimerkiksi kuvata myös liikkuvaa kuvaa live streaming -periaatteella. Tällaista kuvaa tuottaa tällä hetkellä myös Yyterin nettikamera.

Etelärannan kamera tarjoaa itse asiassa jo hetimiten oivan mahdollisuuden esimerkiksi tapahtumamarkkinointiin. Yksi potentiaalinen hyödyntäjä tietenkin voisi olla Pori Jazz – ja mikseipä Porin silakkamarkkinatkin.

– Jo nyt kameran kanssa voidaan esimerkiksi toteuttaa time-lapse -videoita tapahtumainfran pystytyksestä Etelärannassa, Matti Valli antaa esimerkin.

Time-lapsella tarkoitetaan elokuvauksen teknikkaa, jossa otetaan kohteesta kuvia normaalia elokuvausta hitaammin ja esittämällä tulos sitten normaalilla nopeudella. Tuloksena on tapahtumiltaan nopeutettua elokuvaa.

Säästökuurien aikana on tietenkin paikallaan tiedustella, mitä Puuvillan uusi kamerateknologia oikein maksaa?

Matti Vallin mukaan kustannukset eivät kuitenkaan nouse järin suuriksi.

– Tällä hetkellä kameran kokonaiskustannukset ovat sadan euron luokkaa kuukaudessa, ja tässä siis on mukana kaikki tiedonsiirrosta lähtien. Itse kameralaite on siis vuokrattu, hän selvittää.

Uuden kameran kuvaamalla alueella on runsaasti yksityisasuntoja, mutta tästäkään ei Vallin mukaan tarvitse olla huolissaan.

– Kamera on asennettu niin, ettei se varmasti loukkaa kenenkään yksityisyydensuojaa.

Porin kaupungin verkkosivuille välittyy tällä hetkellä kuvaa kaikkiaan viidestä eri kohteesta: Yyteristä, Kirjurinluodosta, Kauppatorilta, maauimalasta ja Etelärannasta. Kamerat ovat Porin kaupungin omistuksessa ja niiden ylläpidossa asiantuntija-apua tarjoaa Prizztech Oy.

Prizztech huolehti myös Puuvillan uuden kameran asennuksesta, ja Porin kaupunki oli tilaajan roolissa.

Porin kaupungin tietohallinnossa on viime aikoina tehty monenlaisia suunnitelmia kaupungin kameratekniikan kehittämisestä ja monipuolistamisesta. Vallin mukaan päätöksiä ja sopimuksia etenemisestä ei vielä ole tehty, vaikkakin valmisteluissa ollaan pitkällä.

– Yleisölle tarkoitetut nettikamerat ovat vain yksi osa tätä asiaa. Kameroilla voidaan toteuttaa myös valvontaa yhteistyössä eri toimijoiden ja hallintokuntien kanssa, Valli sanoo.

Nettikamerat löytyvät täältä: pori.fi/pori-info/nettikamerat

