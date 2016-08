Ajatko Helsinkiin Tampereen vai Forssan kautta?

Jaa Twiittaa

Porilaisautoilijoilla on Helsinkiin ajaessa yleensä valittavanaan kaksi puuduttavaa reittivaihtoehtoa: joko Forssan tai Tampereen kautta. Forssan kautta reitti on suorempi ja lyhyempi, mutta Tampereen kautta ajettaessa liikenne on yleensä sujuvampaa, kiitos pitkän moottoritieosuuden.

Kerropa kommenttikentässä, kumman reitin Sinä yleensä valitset ja miksi. Kuinka kauan matkanteko yleensä kestää? Jaa myös vinkkisi, minne reitin varrella kannattaa pysähtyä kahville tai syömään.