Päivystävä eläinlääkäri puolustautuu jyrkästi nettiadressia vastaan

Nettiin 29. joulukuuta lisätty Porin kaupungin pieneläinpäivystystä parjaava adressi on huomioitu niin Porin kaupungilla kuin myös itse pieneläinpäivystyksessä. Porin kaupunki tiedotti asiasta maanantaina ja eläinlääkintäyksikön päällikkö Pilvi Vaajakarin haastattelu julkaistiin Satakunnan Kansassa eilen keskiviikkona.

Nyt on eläinlääkäri Berndt Aminoffin vuoro sanoa sanottavansa. Hän on Porin ainoa pieneläimiä hoitava päivystävä eläinlääkäri, joten adressi ja sen synnyttämä keskustelu koskettaa häntä henkilökohtaisesti.

– Itse en ole jaksanut lukea niitä netin kommentteja. Miksi menisin mieleni sinne pahoittamaan. Henkilökuntani on kuitenkin seurannut keskustelua. Olenkin tämän adressin takia surullinen juuri heidän puolestaan. He ovat tästä eniten kärsineet. He tekevät raskasta työtä eivätkä ansaitse tällaista, Berndt Aminoff sanoo.

Pieneläinpäivystys koostuu Aminoffin lisäksi kolmesta vuorottelevasta yöhoitajasta, jotka ovat töissä yksi kerrallaan.

– Päivystys on akuutteja tapauksia varten ja avun tarve arvioidaan ensin puhelimen välityksellä. Tarvittaessa lemmikinomistajalle annetaan päivystysaika. Yksikään akuutissa hädässä oleva lemmikki ei jää hoitamatta, Aminoff puolustautuu.

– Minua huolestuttaa se, että nyt netissä annetaan kuva, että pieneläinpäivystys ei toimi, sieltä ei saa apua tai sinne ei oteta edes vastaan. Tämä ei ole totuudenmukaista. Porissa pitäisi olla kiitollinen siitä, että täällä ylipäätään saa osittain verorahoin subventoitua päivystyspalvelua lemmikeille.

Viime vuonna pieneläinpäivystyksessä kävi vajaa 3 000 asiakasta. Adressissa muun muassa epäiltiin, että päivystys ei toimi vain yhdellä eläinlääkärillä. Berndt Aminoff on tästä eri mieltä.

– Päivystyksen asiakkaat eivät tiedä, millaista tämä työ on. Yksi lääkäri riittää tämän pyörittämiseen vallan mainiosti. Ei niitä puheluja tule arkisin paljoa. Viikonloppuisin on enemmän kiire, eikä silloinkaan tilanne ole mitenkään mahdoton.

Nettikirjoittelusta hänellä on jyrkkä mielipide.

– Kuka tahansa voi kirjoittaa nettiin mitä tahansa. Tästä adressista olen tehnyt tutkintapyynnön poliisille. Adressin tekijän koira ei kuollut meidän virheemme takia. Ja toisella kertaa hänelle annettiin päivystysaika, eikä hän koskaan saapunut vastaanotolle, Aminoff toteaa.

Vaikka adressi on saanut Aminoffin ja hänen henkilökuntansa mielen synkeäksi, on siitä koitunut heille jotain positiivistakin.

– Olemme saaneet tämän adressin takia enemmän kiitosta kuin haukkuja. Meille on toivotettu myös jaksamisia tällaisen keskellä.