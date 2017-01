Ajoesteet vähensivät turhaa rallia Käppärän hautausmaalla

Jaa Twiittaa

Porin Käppärän hautausmaan kulkukäytävien päihin on ilmestynyt ajoesteitä hautausmaan Tikkulan puoleisessa päässä.

Seurakuntayhtymän ylipuutarhuri Sari Salow kertoo, että esteet on tuotu paikalle hillitsemään turhaa autoliikennettä hautausmaalla.

– Esteet tuotiin jo jouluksi, ja ne ovat aivan selvästi rauhoittaneet menoa käytävillä, Salow kertoo.

Hautausmaalle pääsee edelleen autolla muutamia käytäviä pitkin. Autolla tulo alueelle on sallittu liikuntarajoitteisille henkilöille.

Salow vahvistaa kuitenkin havainnon, että monesta hautausmaalle ajaneesta autosta näyttää nousevan hyvinkin tervejalkaisen ja reippaan näköistä porukkaa.

– Ja sitten käytävillä kulkee sinnikkäästi jalan iäkkäitä ihmisiä rollaattoreineen.

Salow tunnustaa pelänneensä, että ajoesteiden takia tulee vihaista palautetta.

– Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Päinvastoin, palaute on ollut oikein kiittävää!

Kevät alkaa näkyä myös hautausmaalla. Sari Salow kertoo, että vettä ei hautausmaalla uskalla kytkeä päälle ennen kuin on varmaa, etteivät yöpakkaset enää palaa. Vesijohdot uhkaavat muuten jäätyä.

– Me olemme saaneet kytkettyä veden päälle yleensä viimeistään äitienpäiväksi. Vaikka moni varmasti haluaa tuoda omaisensa haudalle pääsiäiseksi narsissin, se kestää yleensä hyvin ilman kasteluakin.

Ensimmäinen ryhmä hautausmaan työntekijöitä aloittaa työnsä 18. huhtikuuta. Ryhmä siivoaa pois roskat, risut ja palaneet kynttilät.

– Siivoustöiden jälkeen vaihdetaan istutusmullat niihin hautoihin, joista on tehty hoitosopimus. Viikoilla 23–24 istutetaan tilatut kukat. Vaihtoehtoina on muun muassa pegonioita, verenpisaroita ja samettiruusuja, Sari Salow luettelee.

Marja-Kristiina Vainela