Klöntistä kirppikselle -erään Linnan tarina

Elettiin loppuvuotta 2006, aikaa, jolloin maailmalla kuohui samaan tapaaan kuin tänäänkin. Asiat olivat vaan erilaisia. Marraskuisen sateen ropistessa puotinsa ikkunaan, porilainen keramiikkataiteilija Tiina istui ajatuksissaan miettien maailman menoa ja mennen kesän poikkitaiteellista Rakkaus kovetuksella -näyttelyä. Näyttelyn naivististen parisuhdekeskeiseisten töiden sanoma oli uponnut katsojiin, mutta jotain oli jäänyt kertomatta. Ajatukset eivät jättäneet rauhaan. Piti tehdä jotain uutta. Kuva omasta maailmasta.

Savi sai sielun

Kovasta punasaviklöntistä muotoutui taiteilijan käsissä ensin levy, sitten astia, sitten isompi levy ja lopulta, monien vaiheiden jälkeen linnan muuri, jota kohokuviot koristivat. Suojaisa paikka, jossa keskittyä olennaiseen, selkeä tila luovuuden temmellyskentäksi, avoin katto auringon paistaa ja sen verran korket seinät, etteivät kaikki nähneet sisälle. Ja Tiina itse linnanneitona. Siinä. Oma maailma. Linna.

Ruukun Voima

Linna pääsi paraatipaikalle puotiin ja sinne se jäikin, vaikka ostettavana olikin.

Kunnes kesällä 2007 sen potentiaali huomattiin. Siitä tuli Linnan Juhlat -niminen työ poikkitaiteelliseen Ruukun Voima -näyttelyyn. Työ oli kevään eduskuntavaaleihin viitaten poliittissävytteinen. Punaisilla ruusuilla vuoratulla linnanpihalla meno oli eläimellistä, kun kaikenkarvaiset hahmot patsastelivat tikkujen nenässä.

Puodin lämmöstä ulos pihalle

Kompastus-horjahdus-lähestyvä lattia ja kolahdus ! Lohkeama Linnan poskessa vei siltä paikan puodin näyteikkunassa ja se päätyi Tiinan pihalle muiden kolahtaneiden seuraan.

Pari vuotta se haki paikkaansa: kuusen juurelta terassille, kuistille ja kuunliljojen katveesen. Lopulta se päätyi tulvansuojelun nimissä kaadetun koivun kannonnokkaan tönöttämään.

Siinä se on sitten viimeiset vuodet pupujen kanssa rautalyhdyllä valaistuna valvonut ohivirtaavan Harjunpäänjoen liikennettä.

Pihasta kirppikselle

Vuodet ovat piirtäneet puumerkkinsä Linnan pintaan ja sammal on armollisesti peittänyt syvimmät juonteet. Nyt Linna on tullut luovutusikään ja sen on aika sanoa heiheit kannon kääville ja koppakuoriaisille. Se jatkaa kohta elämäänsä jonkun toisen pihalla. Ensi lauantaina

Hanhiluodon piha- ja puutarhakirppiksellä se kohtaa uuden omistajansa. Vähän sitä jännittää.

Kuvateksti 1

”Linnan kanssa reissuun taitavat lähteä myös nämä tikkufiguurit, kun tärkeä tehtävä päivänliljan koristeena on tullut tältä kesältä hoidettua.” fundeeraa Tiina.

Kuvateksti 2

”Luonnon patinoimat reliefit kertovat tarinaansa nekin”

Teksti: Katri Sundvall, kuvat Sanni Sundvall, keramiikkataiteilija: Tiina Ranta