Hirsipuumäki oli kovassa käytössä menneiden aikojen Porissa

”T yrväällä mestattiin viimeksi Valkkari vainaa murhasta. Mestauspaikalla oli hakokoppi jossa peeveli (=pyöveli) oli näkymättömissä. Pappi ensi kloosutti tuomitun. Kun tämän pää oli pölkyllä, hyökkäsi peeveli kopistaan ja sai kerran lyödä ja kerran syhäyttää. Jos ei sillä katkennut, pantiin oma pää ja toinen sai lyödä. Kirves oli suuri ja painava, muodoltaan kuin ojapiilu. – Pää lyötiin ensin poikki, sitten oikea käsi. Nämä pantiin korkeitten paalujen päähän, teilattiin. Kättä katkaistessaan sai peeveli lyödä useamminkin kuin kerran. Pylvään päässä johon mestatun ruumis asetettiin, oli kuin rattaanpyörän hiunu.”

Varsin eläväinen muistiinpano havukopista hyökkäävästä pyövelistä oli esimerkki oikeuskäytännöstä, joka oli käytössä vuosisadat myös Satakunnassa. 1600-luvulla kuolemanrangaistukseen tuomittiin henkilö, joka syyllistynyt esimerkiksi huoruuteen, kaksinnaimiseen, noituuteen, eläimeen sekaantumiseen, lapsenmurhaan, vanhempiensa pahoinpitelemiseen tai ”täyteen varkauteen”. Edellä kuvattu kaulan katkaisu piilukirveellä oli varattu valtio- tai majesteettirikoksiin syyllistyneille sekä verekseltä murhasta saaduille henkilöille. Muille oli luvassa häpeällisempi hirttoköysi.

Porissa kuolemanrangaistuksille oli todella käyttöä, sillä Pori oli 1500-luvulla Pohjolan kaupungeista kaikkein vaarallisin asua sekä vielä 1600-luvun puolivälissä neljän eniten rikoksista kärsivän kaupungin joukossa. Kuinka paljon Porissa on tehty hirttämisten ohella mestauksia, siitä ei ole tietoa. Satakunnan Museon esineistössä on joka tapauksessa edelleen Ulvilan kirkkomaalta löydetty pyövelin piilukirves.

Eläkkeellä oleva museoamanuenssi Jouko Räty on tutkinut Porin alueen rangaistuspaikkoja ja välineistöä. Porissa (ja Suur-Ulvilassa) kuolemanrangaistukset pantiin täytäntöön Porin silloisen kaupunkialueen ja ja Ulvilaan kuuluneen Rauman (Vähärauma) kylän puolivälissä sijainneella mereen työntyvällä niemellä. Nykyisen Käppärän hautausmaan länsipäässä oleva

Hirsipuumäki oli hiekkadyynistä koostunut mäki, joka sijaitsi melko avoimen meren äärellä. Tuolloin meri oli lähempänä nykyistä kaupunkia.

Karmea paikka kävi tarpeettomaksi rangaistuspaikkana keisari Nikolai I:n antaman vuoden 1826 julistuksen jälkeen. Vuoden 1852 Porin palon jälkeen Hirsipuumäen ympäristöön alkoi levitä asutusta. Kuudes kaupunginosa perustettiin 1864. Monella kuudennen osan asukkaalla on jalkojensa alla kuitenkin kolkkoja muistoja, sillä mäen hiekka ja kivet käytettiin alueen rakentamiseen. Hirsipuumäki hävisi maisemasta rakennustarpeen takia varsin nopeasti.

Hirsipuumäki ei ole kuitenkaan Porin ainoa rangaistuspaikka.

Porin raastuvan edessä oli 1600-luvulla tori ja torilla kaakinpuu, joka siirrettiin Koivistonkartanoon.

Rangaistuspaikka sijaitsi matalalla, pitkällä mäkikumpareella, joka reunusti Koiviston tietä nykyisen Herralehden tuntumassa. Nykymiljöössä rangaistuspaikka olisi Herralahden koulun tontin laidalla, melko tarkalleen Ulvilan-, Tampereen- (nykyisin Kuninkaan-) ja Vanhakoivistonteiden risteyksessä. Koivistontien paikkaa käytettiin raippa-

ja vitsarangaistusten antamiseen. Ajan myötä harventuneet kuolemanrangaistukset nimittäin siirtyivät suoraan Turkuun Turun hovioikeudelle.

Raippa- ja vitsarangaistusten oleellinen elementti oli kaakinpuu eli putipaalu, johon uhri ripustettiin saamaan rangaistuksensa. Koivistontien paalu koukkuineen on edelleen Satakunnan Museon kokoelmissa.

Nykyisen Porin alueella sijaitsee myös Ulvilan nimismiespiirin piiskauspaikka. Se oli Vähänrauman Putimäellä nykyisen Vähärauman koulun vierellä. Paikasta muistuttaa vieläkin alueen läheisyyteen nimetty Putimäentie. Piiskapaikka on todennäköisesti ollut Vähäraumantien mutkassa, tien korkeimmalla kohdalla, vanhan kansakoulun edessä.

Vähärauman putipaalun käytöstä on säilynyt Warma Toivosen vuonna 1924 kirjoittama sykähdyttävä kuvaus. Se kertoo, miten tuomitun rangaistus aloitettiin sen jälkeen, kun tuomittu oli kiinnitetty käsiraudoistaan paalun yläpäässä sijaitsevaan koukkuun.

”Vitsat, joilla rangaistus toimitettiin, olivat koivunvesoja, viiden tai kuuden korttelin, pituisia, eli uuden mitan mukaan 75–90 cm sekä ympärysmitta tyvessä suunnilleen yksi tuuma. Ne liotettiin suolavedessä, ehkä siksi, että paremmin kestivät kuivumista vastaan kesällä ja ehkä myös siksi, että lyönnin jäljet kipeämmin kirvelivät. Vitsojen lukumäärä ja

pituus vaihtelivat rikoksen suuruuden mukaan kahdesta neljäänkymmeneen pariin. Putilla oli lyödessään kädessä kaksi vitsaa eli pari. Nimismies seisoi vieressä lyöttäjänä. Hänellä oli kello toisessa ja keppi toisessa kädessä. Joka minuutin kuluttua hän antoi kepillä merkin, joka minuutin kuluttua iski vitsapari kirvelevään ihoon”.

Jos rangaistuksen saaja pyörtyi piiskauksesta, karmeaa työtä ei keskeytetty, vaan tuomittu virvoitettiin vedellä kärsimään tuomionsa tajuissaan loppuun.

Suurimman vitsamäärän ansaitsivat hevosvarkaat ja myös murhaajat, jotka vietiin piiskauksen jälkeen Siperiaan. Siperiasta harva palasi, joten käytännössä lähtijä oli läheisilleen jo kuollut.

Rangaistus oli raju ja tuskanhuudot raikuivat, sillä ”Weri vuoti vitsain jäljistä ja nahka irtosi ruumiista”. Kertoman mukaan kevyemmällä pääsi, jos lahjoi piiskaajaansa viinalla tai rahalla. Taikauskoinen kansa väitti myös, että jos pisti palasen kuolleen ihmisen luuta hampaittensa väliin, eivät iskut koskeneet enempää kuin kuolleeseen.

Warma Toivonen muisteli ”puteja” nimeltä ja kovin mairittelevaa kuvaa piiskaajista hän ei anna. ”Raaka ja röyhkeä mies, johon toisen hätä ja tuska eivät mitään vaikuta”. Toisen ulkomuoto oli ”kuin täydellisen roiston ja juoppo retkale sanottiin hänen olleenkin”.

Rangaistusten antaminen oli suurta kansanhuvia. Väki riensi vielä 1800-luvulla suurin joukoin seuraamaan raipparangaistuksia.

Ville Hammarberg

