Porissa aukesi K-40 -kuntosali

Maanantaina Porin keskustan tuntumaan auennut 100Syke toteaa sloganissaan olevansa ”elämäsi olohuone”. Uuden tulokkaan tiloissa tullaan ohjaamaan fysioterapiaa, erilaisia ryhmiä ja löytyypä myös K-40 kuntosali.

Vain yli 40-vuotiaille suunnattu kuntosali on harvinaisempi näky, sillä ikärajallisia kuntosaleja ei vielä Suomen katukuvassa usein näe.

– Näemme työssämme paljon ihmisiä, jotka pelkäävät lähteä aloittamaan kuntosaliharrastusta. Moni kuulee kaikenlaisia puheita, ettei salille kehtaa mennä, jos on vaikka vähän pyöreä tai vastaavaa. Kynnys aloittaa vanhemmalla iällä on myös usein suuri ja juuri tätä kynnystä pyrimme madaltamaan, fysioterapeutti Lasse Lindroos huomauttaa.

Kuntosalin kalustoon on paikan ikärajan takia kiinnitetty erityistä huomiota.

– Meillä on paljon helposti lähestyttäviä ja helppokäyttöisiä peruslaitteita, jotka ovat samalla myös nivelystävällisiä. Iäkkäämpien ihmisten on näin mukavaa kuntoilla ja myös pyörätuolilla liikkuvia on pyritty ottamaan huomioon, Lindroos sanoo.

– Rohkaisemme väkeä myös toiminnalliseen treenailuun, ettei

harjoittelu mene vain laitteissa tietyllä, samalla liikeradalla tekemiseen. Tähän tarkoitukseen löytyy niin sanottu temppusali, jossa voi roikkua renkaissa tai kokeilla vaikkapa kuperkeikkaa turvallisissa olosuhteissa.

100Syke on pienen, tiiviin porukan aikaansaannos. Muutaman vuoden aikana kehittynyt projekti on nyt valmis.

– Viimeinen vuosi on tuonut selvän rakenteen ja idean siitä, mitä haluamme yhdessä toteuttaa. Meillä on Luvialla ja Eurajoella fysioterapiatoimintaa ja tämä toimii hyvänä laajennuksena Porin suuntaan, Lindroos kertoo.

Markus Viljanen