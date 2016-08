Puuvillassa avautuu kohta uusi ravintola ja kirjasto

Jaa Twiittaa

Kauppakeskus Puuvillaan tulee kaksi uutuutta, ravintola ja kirjasto.

Puuvillan kiinteistöjohtaja Juha Veistonen kertoo, että kakkoskerroksessa avautuu syyskuun ensimmäinen päivä Ristorante Momento -niminen perheravintola, jonka listalla on ruokia pizzasta pihveihin.

– Paikka ei ole lounasravintola, mutta listaruoat ovat hinnaltaan 9–14 euroa, Veistonen tietää.

Ristorante Momento -ketjun ravintoloita on myös kolmessa muussa suomalaisessa kauppakeskuksessa.

– Ketju olisi halunnut aloittaa meillä jo kesällä, mutta heille sattui viivästyksiä keittiökalusteiden toimitusten kanssa.

Toinen syyskuun alun uutuus on Puuvillan Olohuoneeksi nimetyssä tilassa avattava Porin kaupunginkirjaston sivutoimipiste. Kirjasto tulee Olohuoneen takaosaan.

– Kirjasto on auki maanantaista lauantaihin. Kirjastossa on myös kuusi päätettä, joilla voi lukea sähköisessä muodossa olevaa aineistoa, kuten lehtiä, Juha Veistonen kertoo.

– Kirjastolla on käytössään hieman alle 90 neliömetriä, joten kovin laajaa kirjakokoelmaa sinne ei mahdu.

Puuvillan kirjastoon voi palauttaa kaupunginkirjaston kirjoja. Palautuslaatikko on Olohuoneen puolella silloin, kun kirjasto on kiinni.

Marraskuun alussa Puuvillassa avautuu myös Eurajoen Säästöpankin ja SP-Kodin yhteinen konttori. Myös muutamia muita uusia liikkeitä on tulossa, mutta niistä ei voi aivan vielä kertoa.

– Uimme sillä tavalla vastavirtaan, että meillä alkavat olla kohta kaikki tilat vuokrattu ja suunnittelemme isoa laajennusta parkkipaikan suuntaan, Juha Veistonen iloitsee.

– Myös kävijä- ja myyntimäärämme ovat kasvaneet viime vuodesta. Tästä voi olla todella tyytyväinen.

Marja-Kristiina Vainela