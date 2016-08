Jenni Ahtiaisen kolumni: Valtatie kakkonen on ykkönen

Jaa Twiittaa

Koko Porissa vietetyn kesän jälkeen saavuin juuri Helsinkiin. Pelottaa. Ihan hirvee tää metelikin.

Vietän kotikaupungissani Porissa joka toisen viikon. Joka toisen asun Helsingissä poikani kanssa. Ja kun poika menee isälleen, hyppään Munkkiniemestä Satakunnan Liikenteen bussiin, jään kauppaopistolla pois ja kävelen pajalleni Eteläpuistoon.

Kun Pori–Helsinki-rytmi alkoi muodostua, tajusin nopeasti, miten kahtiajakautunut maailmani oli.

Porissa olen kotonani, mutta Helsingissä tunnen juuret vain katsoessani poikaani silmiin. Mutta silti, vaikka Urho on paljasjalkainen helsinkiläinen, olen itse jotain muuta. Olen porilainen.

Kesä jemmasi poikani koulurepun ja antoi mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi rinnakkaistodellisuudessa elävää maailmaani. Kun Urho tuli kanssani Poriin, maailmassa oli palaset kohdallaan. Seisoin kuin puu, jonka juuressa kasvoi pienempi puu ja satoi ihanasti vettä, josta ne molemmat puut tykkäs ja se isompi puu katsoi sitä pientä puuta ja sanoi JIPII ja sitä pientä puuta nauratti.

Rakastan porilaista mutkatonta kommunikaatiota, huumorilta kuulostavaa suorapuheisuutta. Rakastan kaupungin penkeillä toistensa kanssa turisevia ihmisiä. Rakastan Reposaarta ja Yyteriä, jossa kävin kesällä surfikurssilla. Yllätyn lyhyistä etäisyyksistä Porissa joka kerta: ne on tehneet musta jämptimmän.

Ja mikä parasta, törmäilen tuttuihin joka paikassa. Kauppojen kassoilla, kahviloissa, rautakaupassa, kadulla, baarissa. Kun pyysin ystävääni Jullea kanssani lounaalle viiden minuutin varoitusajalla, tuli mies tekstarin sijaan kertomaan itse, ettei juuri nyt ehdi, koska on treffit Idan kanssa, mutta halusi tulla pikaisesti morjestamaan. Tai kun Tarja huusi käviksellä perääni, me halattiin niin lujaa, että sade loppui.

Nämä ja monet muut kohtaamiset ovat mielessäni säntäillessäni Helsingissä. Luureista soi italialainen pianomusiikki, jotta pysyn rauhallisena. Kukaan ei ehdi pysähtyä.

Toki Helsinkiin liittyy myös hyviä muistoja pojan kanssa tehdyistä

asioista – töistäkin, mutta silti pääkaupungin isous yhdistyy mielessäni vahvasti kiireeseen ja sätkimiseen.

Asumme Helsingin Munkkiniemessä. Tämä on Helsingin mittakaavassa lintukoto. Täällä on tosi paljon tosi vanhoja ihmisiä ja siitä johtuen lisääntyvissä määrin lapsiperheitä.

Turun motari alkaa Munkkiniemestä ja Porin bussi pysähtyy tässä samalla pysäkillä kuin lähiliikenteen bussit. Ja joka kerta kun kävelen tuon bussipysäkin ohi, ymmärrän, että Munkkiniemeä lähemmäs ei Helsingissä voi Poria päästä.

Jenni Ahtiainen

kulttuuriradikaali, Instagram: @porimuia