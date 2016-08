Porilainen tennislupaus voitti Suomen mestaruuden häviämättä erääkään

Jaa Twiittaa

Porin Verkkopalloseuraa edustava 16-vuotias Patrick Stenfors nappasi vajaat kaksi viikkoa sitten Hyvinkäällä alle 18-vuotiaiden Suomen mestaruuden tenniksen kaksinpelissä vakuuttavin ottein. Mukaan tarttui myös nelinpelin hopeaa.

– Pelit alkoivat ensin nelinpelillä ja sen perään pelattiin sitten kaksinpelit. Kaksinpelissä pelini kulki tasaisesti alusta loppuun saakka ja homma pysyi hyvin kasassa, Patrick kertoi.

– Osallistuin nyt neljättä kertaa alle 18-vuotiaiden kisoihin ja viime kesänä voitin ensimmäisen Suomen mestaruuteni. Tämän vuoden mestaruus ei enää yllättänyt niin paljoa, kun tietää jo hyvin kaikki ikäluokkansa pelaajat.

Kaksinpelissä mestaruus tuli vakuuttavasti, sillä Patrick ei hävinnyt turnauksen aikana erääkään. Nelinpelissä hän joutui kuitenkin tiukasti taipumaan.

– Nelinpelissä tuli tällä kertaa tuli hopeaa, kun hävisimme parini Ilari Vesasen kanssa tiukassa finaalimatsissa Jussi ja Hermanni Tiaiselle. Tiaiset ovat ikäluokassaan ihan Suomen kärkeä, hän kuvaili.

Nuoresta iästään huolimatta Patrick on ehtinyt pelata jo kauan. Suomen kenttien lisäksi myös ulkomaat ovat tulleet tutuksi.

– Nuorempana tuli liiton kautta tehtyä enemmän kisamatkoja ulkomaille, mutta nykyään kisojen kiertäminen on enemmän omatoimista. Viime vuonna kävin Abu Dhabissa ITF -kisoissa ja lisäksi kävimme Riikassa Latviassa, Patrick luetteli.

Patrick on asettanut tulevaisuuteensa tavoitteita tenniksen parissa ja treenaa määrätietoisesti niitä kohti.

– Alle 21-vuotiaiden SM-kisat ovat tulevaisuuden tavoitteeni ja totta kai myös ihan yleiset SM-kisat. Niissä kun pystyisin tulevaisuudessa pärjäämään, niin olisi hieno homma. Vastustajien taso kasvaa jo selvästi, kun vastassa on kokeneempia pelaajia, hän sanoi.

– Kesällä treenaan lajiharjoituksia lähes joka päivä ja siihen päälle fysiikkatreenejä. Nyt koulun ohessa tulee pelattua arkisin päivittäin ja siihen päälle viikonloppuisin pelejä tai oheistreenejä. Kuntosalilla tulee tehtyä voima- ja nopeusharjoitteita Välimäen Jussin ohjeistuksella.

Markus Viljanen