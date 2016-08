Baarikaapissa on valot ja ikkunoitakin, vaikka toisin luullaan

Jaa Twiittaa

Ei siellä muita käy kuin hevimörköjä. Pakko pukeutua mustaan, muuten ei pääse sisään. Siellä käy vain pelkkiä miehiä.

Porin legendaariseen kuppilaan, Baarikaappiin, liittyy monenlaisia uskomuksia. Vain harvat niistä pitävät kuitenkaan paikkansa.

– Kyllä täällä käy naisiakin. Oletus siitä, että täällä käy vain miehiä, liittyy ilmeisesti siihen, että kadulla baarin edessä seisoskelee useimmiten miehiä. Eikä täällä tarvitse pukeutua mustaan, sisään pääsee muissakin vaatteissa, vastaa baarin pitkäaikainen työntekijä Janina Pio.

Pion mukaan ravintolaan liittyy niin paljon erilaisia olettamuksia, koska se on ollut olemassa jo huomattavan pitkään. Baarikaappi syntyi vuonna 1993 Raumalla. Sieltä baari muutti Poriin Hallituskadun ja Yrjönkadun kulmaan vuonna 2002, kun tuli tarve uusille tiloille.

Viime toukokuussa baari vietti 23-vuotispäiväänsä. Täysi-ikäiseksi ehtinyt yritys sai merkkipäivän kunniaksi myös uuden kuosin, kun sisätilat remontoitiin lattiasta kattoon. Vain baaritiski ja lattia jäivät ennalleen.

– Seinät tapetoitiin punaisiksi ja samalla lisättiin vähän tiilipintaa ja muuta. Edellinen sisustus olikin aika synkkä, tämä on mukavaa vaihtelua. Ehkä edellisistä sisustuksista onkin tullut sellainen legenda, että täällä odottaa jonkinlainen pimeä luola. Mutta on meillä valot ja ikkunoitakin on, Pio sanoo huvittuneena.

Baarissa on myös elävää musiikkia. Tarjokkaita lavalle on enemmän kuin kolmen illan aukiolopäivät antavat myöten. Myös budjetti asettaa omat rajoitteensa: tuhansien eurojen keikkapalkkioita ei edes pyritä maksamaan, vaan tavoite on saada lauteille esiintyjiä matkakorvauspolitiikalla. Genre ei ole ongelma, sillä lavalle sopii nousta yhtä hyvin niin pop-, metalli-, punk-, rock- tai rockabilly-hengessä.

Erään esiintymiskerran baarin toinen työntekijä Iiro Aittokoski vietti sähkötaulun ääressä. Kuppilaan oli iskenyt sähkövika juuri kun bändi oli ehtinyt aloittaa, ja sulake paloi jatkuvasti. Aittokoski seisoi taulun ääressä ja vaihtoi uuden sulakkeen lennosta aina edellisen rikkouduttua, jotta keikka saatiin onnellisesti päätökseen. Vasta sitten lähdettiin etsimään itse vian syytä.

– Joku johdotushäiriö se vissiin oli. Keikan lopulla minulla oli muovikassillinen rikkinäisiä sulakkeita, mutta asiakkaat ja bändin jäsenet olivat tyytyväisiä keikkaan.

Baarin klassikkomainetta ylläpitää myös seinänviertä hallitseva Sapphire eli Safiiri. Safiiri on vanhan ajan jukeboksi, joka on edelleen kovassa käytössä. Levyjä on valittavana noin sata, mutta yksi oli pitkään ylitse muiden. Nimittäin Slayer. Slayerin laulut soivat baarissa vuosikymmenen ajan niin tiiviisti, että henkilökunnalle bändin sointi meni jo hieman tunteisiin.

– Slayer lähti nyt eikä se palaa enää koskaan! Vaikka sitä kyllä toivotaan ja ihmetellään lähes jokainen viikonloppu, että minne se on hävinnyt, niin poissa on ja pysyy, Aittokoski vannoo.

Eeva Järvenpää