Länsi-Porin rujo betonikoulu on saamassa uuden ilmeen

Jaa Twiittaa

Länsi-Porin lukion viimeiset hitaat tanssittiin keväällä, kun ylioppilaat valmistuivat ja lukio lakkautettiin.

Nyt lukiolaisten aiemmin hallinnoima yläkerta on ollut vapaata riistaa yläkoululaisten tunneille. Länsi-Porin yläkoulun rehtori Tapio Mäkelä vakuuttaa opetustehtäviin laukatessaan, että tilat eivät ole ehtineet autioitua.

– Osa lukion luokista on jo peruskoulun käytössä, mutta muutama luokka on tyhjillään vielä. Niihinkin tiloihin on kyllä tarkoitus tulla opetusta.

Opetusta pitäisi ainakin rahamäärien mukaan tulla komiasti, sillä kouluun suunnitellaan mittavaa remonttia. Remontille on kaavailtu rahaa Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen investointisuunnitelmassa.

Mikäli suunnitelmat toteutuvat, Länsi-Porin koulu saisi ensi vuonna 3,6 miljoonaa euroa remonttirahaa, ja sitä seuraavana vuonna vielä 4,7 miljoonaa.

Eikö koulua ole remontoitu jo vähän joka välissä muutenkin, Porin kaupungin rakennuttaja Marko Levola?

– Onhan koulua remontoitu tässä 2000-luvulla muutamaankin otteeseen, mutta nyt olisi tarkoitus käydä läpi kaikki loput luokat sisäpuolelta, liikuntasali ja julkisivut laittaa aivan uusiksi.

– Lisäksi tehdään uusi katto, joka samalla muutetaan tasakattoisesta pulpettikatoksi.

Levolan mukaan remontissa ei ole tarkoitus rakentaa uusia luokkia, vaan muuttaa niiden käyttötarkoitusta. Nykyisten, lukiolaisilta jääneiden teorialuokkien tilalle on tarkoitus rakentaa muun muassa iso kuvaamataidon työtila ja kotitalousluokka. Ne haukkaavat koulun tiloista isomman osan kuin tavalliset luokkahuoneet.

Remontin tarkoituksena on myös päästä eroon koulun ulkopuolisista vuokratiloista, eli tuttavallisemmin satelliittitiloista, joissa tällä hetkellä toimii kuvaamataidon, kotitalouden ja käsityön luokat.

– Remontin avulla on tarkoitus tuoda tiloja takaisin saman katon alle. Tästä tulee remontin jälkeen 500 oppilaan koulu, niin että kyllä siinä luokka poikineen tarvitaankin. Länsi-Pori on pullistellut viime vuosina lähes ääriään myöten täynnä, niin tämä väliaika on nyt hyvää vaihtelua, Levola sanoo.

Remonttisuunnitelmat ovat nyt voiton puolella ja tarjouspyyntöjä aletaan kerätä syksyllä, jos remonttirahaa saadaan. Työt alkaisivat tammikuussa.

Valmista pitäisi olla vuoden 2018 lopulla. Remontin ajan koulu toimii kuitenkin normaalisti, eli väistötiloja luultavasti tarvitaan lisääkin.

– Ihan vielä satelliittitilojen vuokrasopimuksia ei olla siis purkamassa, Levola vitsailee.

Länsi-Porin harmaa koulurakennus halkoo harmaata asfalttia. Osa luokistakin on Marko Levolan mukaan 1970-luvun alkuperäisessä asussa.

Edistys ei ole koskettanut Länsi-Porin lukiolta tyhjäksi jääneitä luokkia pitkään aikaan. Taululiidut, vanhat kartat ja viivottimet ovat edelleen paikallaan

Eeva Järvenpää