Onko Porissa tilaa kolmelle nepalilaisravintolalle?

Jaa Twiittaa

Nepalilaislähtöiset yrittäjät ovat ilmeisesti löytäneet Porin, sillä heinäkuussa tänne tupsahti jo kolmas nepalilainen ravintola. Yak & Yetin ja Pikku Himalayan kilpakumppaniksi tulleen Dobhan kulma -nimisen paikan ravintolapäällikkö Narayan Pandey ei ole lainkaan huolissaan siitä, riittääkö Porissa asiakkaita näin monelle nepalilaispaikalle.

– Ei ole syytä olla huolissaan, kun pitää huolen siitä, että oma ruoka on laadukasta. Alun perin meidän oli tarkoitus perustaa ravintola pääkaupunkiseudulle, mutta siellä on nepalilainen ravintola joka kadunkulmassa. Tutkimme Suomen karttaa ja Pori vaikutti hyvältä sijoittumispaikalta. Täällä kun ei ole kovin montaa etnistä ravintolaa, Pandey taustoittaa.

– Jotkut sanoivat, että kaupunki olisi liian pieni, mutta mielestämme sadantuhannen asukkaan talousalue on oikeastaan aika iso.

Pandeylla itsellään on ravintola-alalta 23 vuoden kokemus, josta suurin osa on kulunut Poria isommissa paikoissa. Ennen Suomeen tuloaan hän hankki kannuksensa Intian Delhissä, ja täällä Suomessa hän on pyörittänyt omaa ravintolaa Helsingissä.

Arki Porissa on hänen mukaansa käynnistynyt hyvin, vaikka ravintola on vielä hieman keskeneräinen. Esimerkiksi pintoja on tarkoitus uusia ja terassiinkin tulee laajennus ensi kesäkaudeksi.

– Asiakkailta on tullut hyvää palautetta ruoasta. Nepalilainen ruoka tuntuu maistuvan suomalaisille esimerkiksi intialaista ruokaa paremmin, koska siinä ei käytetä niin paljon chiliä ja öljyä. Makua haetaan ennemmin miedommista mausteista ja hyvistä raaka-aineista, Narayan Pandey sanoo.

Dobhan kulma on luvalla sanoen melko erikoinen nimi ravintolalle, joka ei varsinaisesti sijaitse missään kulmassa, vaan keskellä korttelia. Varsinkin kun myös ”dobhan” tarkoittaa vapaasti suomennettuna kulmaa. Sanalla on kuitenkin Narajan Pandeyn mielestä syvällisempikin merkitys.

– Se tarkoittaa yhtymäkohtaa, paikkaa johon ihmiset kokoontuvat tapaamaan toisiaan. Sellainen paikka me haluamme olla.

Kimmo Lehto