Kummallisen rakennustyömaan tausta selvisi: Presidentinpuistoon tulee terapiapaikka

Jaa Twiittaa

Itä-Porissa sijaitsevalla Presidentinpuiston leikkipaikalla kävijät ovat kummastelleet leikkipuiston toiseen reunaan ilmestynyttä rakennelmaa ja sen rakentamisen aikataulua.

Alueen maa rouhittiin alkukesästä auki ja tasoituksen jälkeen siihen ruvettiin rakentamaan laatoitusta.

Työt jäivät kuitenkin pian kesken ja nyt työmaa on seissyt sellaisenaan pari kuukautta.

Viherhoitopäällikkö Veijo Marin Porin puistotoimesta kertoo, että alueelle ei ole tulossa esimerkiksi uutta leikkitelinettä, vaan kyseessä on jonkinlainen terapiapaikka.

– Kyseessä on kolmannen sektorin työ, jota he tekevät talkoilla. Me tarjoamme tarvikkeet, Marin selvittää.

Töitä tekevät Satakunnankadulla toimivan yksikön asiakkaat. He ovat olleet kesälomalla ja siksi työt ovat seisoneet.

– Syksyn aikana pitäisi tulla valmista, Veijo Marin lupaa.

Auki rouhittu alue laatoitetaan loppuun ja paikalle tuodaan istuimia. Paikka on valmistuttuaan kaikkien puistossa kävijöiden käytettävissä.

Marja-Kristiina Vainela