Kalaholmalainen kampaamo sai uuden elämän hautaustoimistona

Hautauspalvelu on työtä, johon ei aivan joka jamppa pysty. Pelkästään kuolleen ihmisen näkeminen on monelle turhan kova paikka, puhumattakaan vainajan pukemisesta ja arkkuun laittamisesta.

Alalla toimivan yrittäjän haasteisiin kuuluu myös se, että koska tahansa voi joutua lähtemään töihin. Esimerkiksi juhannusaaton iltana voi tulla soitto hakemaan vainajaa, eikä silloin auta muu kuin startata hautausauto.

Näin kävi viime mittumaarina Erja ja Petri Mäkiselle, jotka olivat vastikään käynnistäneet oman hautauspalveluyrityksen Porissa.

– Emme olisi vielä muutama vuosi sitten arvanneet, että vielä joskus vietämme juhannusyötä autossa vainajan kanssa. Kokemus oli silti hyvä. Keskiyön aurinko paistoi ja Koke-

mäenjoen rantatien maisemat näyttivät kauniilta siinä ajellessa, Erja Mäkinen kertoo.

– Tuo tapaus jäi muutenkin mieleen positiivisena. Vainaja oli ollut taitava käsityöihminen, joten omaiset lahjoittivat meille kiitoksena hänen veistelemänsä voiveitsen. Eikä se ole mikä tahansa veitsi, vaan todella upea esine, Petri Mäkinen sanoo.

Pariskunnan pyörittämä Pirtin Hautauspalvelu aloitti toimintansa viime huhtikuussa. Firman pääpaikka löytyy Erja Mäkisen äidin entisistä kampaamotiloista, Kalaholman Piimäpirtinkujalla sijaitsevasta omakotitalosta.

– Meidän piti alun perin ostaa erään hautaustoimiston yritystoiminta, mutta kauppa kariutui. Päätimme sitten perustaa kokonaan uuden hautauspalvelun, ja kampaajan työstä eläkkeelle jäänyt äitini ehdotti näitä tiloja. Ne sopivatkin pienen remontin jälkeen tarkoitukseen hyvin, Erja Mäkinen taustoittaa.

Omatikotitalon pihapiiri natsasi hyvin yhteen myös Mäkisten liikeidean kanssa.

– Halusimme luoda hautauspalvelun, joka on ilmeeltään tuore, jossa on kodinomainen tunnelma ja johon on helppo tulla, Mäkiset sanovat.

Firman omat tilat pitävät sisällään vastaanotto- ja toimistotilan, jossa esimerkiksi käytännön järjestelyistä voidaan palaveerata omaisten kanssa.

Arkut taas ovat näytillä pienessä erillisessä tilassa.

– Arkkuun laitto tapahtuu useimmiten sairaalassa, minkä jälkeen vainaja siirretään Käppärän hautausmaalla sijaitsevaan kylmiötilaan. Sieltä vainaja siirretään tarpeen mukaan siunauspaikkaan, yrittäjät selvittävät.

Hautausalalle päätyminen oli sattumusten summa. Alun perin Erja Mäkisen ajatuksena oli perustaa kukkakauppa, mutta Prizztechin yritysneuvonnassa ajatus torpattiin ykskantaan.

– Sille ei nähty menestyksen mahdollisuuksia. Sen sijaan yritysneuvoja väläytti, että hautauspalvelulla voisi olla paremmat menestymisen mahdollisuudet. Porissa on tosin aika kova kilpailutilanne, sillä meidät mukaan lukien täällä toimii peräti kuusi hautaustoimistoa, Erja Mäkinen taustoittaa.

Ajatus jäi joka tapauksessa itämään Petrin päähän, vaikka hänellä ei ollut alaan minkäänlaista tuntumaa. Erja Mäkinen on hoitoalan töissä ollut paljonkin tekemisissä vainajien kanssa, mutta Petri Mäkinen ei ollut koskaan edes nähnyt kuollutta ihmistä.

– Kuitenkin se olin minä, joka oli ehdottomasti hautauspalveluideaa vastaan. En halunnut alalle, jossa jokainen päivä olisi surun täyttämä, Erja sanoo.

Pariskunta kuitenkin päätyi harjoittelemaan alaa erääseen hautaustoimistoon. Viimeistään silloin käsitys alasta muuttui.

– Harjoittelujaksolla huomasimme, ettei tämä työ pelkkää surua ole, vaan siihen liittyy myös iloa ja joskus jopa naurua yhdessä omaisten kanssa.

Hautauspalvelun pyörittäminen on yllättävänkin monipuolista työtä. Vainajien parissa työskentelyn lisäksi siihen liittyy esimerkiksi kukkalaitteiden kokoamista yhdessä floristimestarin kanssa, perunkirjojen tekoa ja muistotilaisuuksien tarjoilujen kokkailua.

Niin ja puhumista – sekä omaisten, että vainajien kanssa.

– Mielestäni vainajat ovat edelleen ihmisiä, joten kyllä me juttelemme heille paljonkin. Välitämme terveisiä ja sen sellaista, Erja Mäkinen hymyilee.

– Ollaan me kieltämättä aika omalaatuisia ihmisiä. Sitä tämä ammatti vähän vaatiikin, Mäkiset virnistävät.

Kimmo Lehto