Söörmarkun Teboil on ollut tyhjillään jo pari vuotta – ”liian hiljainen tie ja liian pieni tila”

Söörmarkussa Valtatie 8:n varrella sijaitseva Teboilin asema hiljeni vuoden 2014 syksyllä pelkäksi kylmäasemaksi.

Kaksi vuotta myöhemmin asema on edelleen tyhjillään eikä kahvikupillista tipu.

Yrittäjän lopetuspäätöstä tuolloin kommentoinut Teboilin huoltoasema- ja automaattiliiketoimintajohtaja Henrik Tuulos nimitti sulkemista väliaikaiseksi ja kauppapaikkaa hyvin potentiaaliseksi.

Onko aika pyörtää sanomiset?

– Ei sinänsä, että kyllä me edelleen etsimme paikalle uutta yrittäjää ja haluaisimme sellaisen myös löytää. Keskusteluja on käyty, mutta vaikealtahan tuo näyttää, kun aikaa on kulunut, Tuulos kommentoi nyt.

Tuuloksen mukaan paikka on edelleen potentiaalinen, mutta realiteetit ovat Teboilillakin tiedossa. Tuuloksen mukaan tie on pikkuisen liian hiljainen sesonkiaikojen ulkopuolella ja myymälätila pikkuisen liian pieni suurisuuntaisille hankkeille. Keskusteluita tilasta käyneet kiinnostuneet yrittäjätkin ovat Tuuloksen mukaan vetäytyneet neuvotteluista juuri hiljaisten talvikuukausien pelossa. Yrittäjän silmissä riski on aina riski.

– Meille sopisi, vaikka paikalle ei Teboil-huoltamoa tulisikaan. Jos joku olisi innostunut vaikka kahvilan tai lounasravintolan pitämisestä tai pizzerian avaamisesta tiloihin, niin me olemme kyllä avoimina ehdotuksille täällä päässä, Tuulos sanoo.

Mitään päätöksiä tilan käyttämisestä ei ole, mutta ei liioin sen purkamisestakaan.

Tuuloksen mukaan tällä hetkellä eletään toivossa.

– Etsinnät yrittäjän löytämiseksi jatkuvat. Pidetään nyt peukalot pystyssä ja vaikka vielä varpaatkin, että joku tähän vielä tulisi yrittäjäksi, Tuulos toteaa.

Eeva Järvenpää