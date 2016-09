Forsbackan kolumni: Vieraassa sylissä

Jaa Twiittaa

Kosketan otsassani olevaa pientä kuhmua ja kuvittelen olevani yksisarvinen. Kerhoreppu haisee kummalliselta. Ihan kuin joku olisi juonut litran piimää ja pieraissut reppuun. Onneksi uudet punaiset kumisaappaat tuntuvat paljon mukavammilta jalassa nyt kuin aamulla.

“Minä saan hepnaadin!” äiti huutaa ja kaataa noin kaksi desilitraa maitoa repun pohjalta keittiön lavuaariin. Saappaiden sisällä lukee kuulemma Jussi H.

Minä käyn päivisin Noormarkun seurakunnan päiväkerhossa ja hoitopaikassa, koska isän ja äidin täytyy käydä töissä. Kerhossa on paljon tätejä ja kavereita. Anne-tädillä on vaalea polkkatukka ja hän on ihan hirvittävän kaunis. Aino-tädillä on runsas povi, hän halaa usein ja nauraa kovaa. Terttu-täti puhuu aina lempeällä äänellä ja hymyilee päälle ja käyttää värikkäitä puisia helmikoruja.

Kerhossa on ihan kamalan kivaa. Siellä askarrellaan ja lauletaan Jeesuksesta ja Jumalasta ja kannetaan hernepusseja pään päällä ja soitetaan kapuloilla ja rukoillaan Nepalin lapsille ruokaa ja Afrikkaan vettä. Sitten pidetään eväshetki ja syödään hapankorppuja ja ehkä joskus jukurttia ja juodaan maitoa tai mehua litteästä muovisesta pullosta, jossa on toisessa kulmassa sellainen pyöreä roikutuslenkki.

Kerhossa ei saa riehua eikä koheltaa ja jos satutunnilla on liikaa asiaa kaverille, joutuu kerhotädin syliin istumaan. Joskus sitä kyllä tekee mieli tädin syliin ihan muuten vaan.

Tosi usein kerhossa tehdään sellainen kämmenlaulu. Siinä käsi laitetaan pieneksi kupiksi, ja sitten lauletaan kovaan ääneen siitä, miten siinä kädellä on lapsi ja lintu ja kaikille tilaa riittää ja kukaan ei ole turvaaaatooon. Se on hieno laulu, kun siinä on niin paljon näyttelemistä ja muistamista. Ja sitten aina lopuksi tulee aaaa-meen.

Tänään kerhossa oli ehkä jännittävin päivä ikinä. Minun vaaleanpunainen Etolasta ostettu litteä maitopullo oli kummallisen kevyt ja voipaperiin käärityt hapankorput tosi pehmeitä. Sitten itkin ihan vähän, kun törmäsin musiikkituokiossa oven kulmaan, kun juoksin ottamaan tamburiinia korista. Aino-täti halasi minua oikein kovaa ja lohdutti ja minä painoin pääni Ainon pehmeään villatakin rintaan ja sitten sain triangelin.

Illalla äiti liimasi kaikkiin minun kenkiini ja reppuun ja haalareihin ja kintaisiin Rauma-Repolan hopeisia hologrammitarroja, niin ei kuulemma tarvitse joka päivä selvittää, että kuka on Jussi H.

Huomenna minä vien poikani ensimmäistä kertaa Noormarkun seurakunnan kerhoon. Ilokseni siellä on edelleen sama Anne-täti ja eväshetki ja hernetyynyjä.

Huolimatta siitä, että olen aikuinen ja käyn vain tutustumassa toimintaan, jännitän kerhoon menoa paljon enemmän kuin lapsena. Samalla osaan olla todella onnellinen siitä, että maailmassa on jäljellä jotain turvallista ja pysyvää.

Niin kuin se kämmenlaulu. Ja hapankorppuja. Ja lämpimiä sylejä. Ja voin luottaa siihen, että kerhot ja päiväkodit ja koulut ovat kaikki täynnä kilttejä tätejä, jotka hymyilevät lempeästi ja halaavat paljon. Ja tiedän, että tarvittaessa tädit lohduttavat, painavat pienen pään vasten pehmeää poveansa ja puhaltavat pipin pois – mikä on tärkeää silloin kun isä ja äiti ovat töissä.

Veera Forsbacka

Porilainen mediakulinaristi