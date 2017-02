Jesse Joensuun jääkiekkovarusteita huutokaupataan taas hyvällä tarkoituksella

Jaa Twiittaa

Jääkiekkoilija Jesse Joensuun peliuralta kertyneitä varusteita ja tuotteita huutokaupataan parhaillaan. Tuotto ohjataan lyhentämättömänä Joensuun viime vuonna ideoiman ja liikkeelle laittaman Tulevaisuusrahaston toimintaan.

Rahasto toimii Ässä Juniorituen alaisuudessa, mutta omana yksikkönään.

– Hyvää, jopa käyttämätöntä tavaraa on nyt huudettavana hieman edullisempaan hintaan, Joensuu kertoo.

– Tässä on huudettavana vain aitoja tuotteita. Kesällä oli huudettavana yksi erä tavaraa. Nyt kun kiekkokausi on liikkeellä, päätimme laittaa toisen erän tarjolle.

Kesän huutokauppa onnistui mainiosti, joten jatko nähtiin järkeväksi ideaksi toteuttaa.

– Kaikki meni kaupaksi, ja saimme kerättyä hyvin varoja rahastolle. Pääasia, että tuotteita menee, sillä muuten ne lojuisivat vain varaston perällä, jossa niistä ei pahemmin hyötyä ole, Joensuu toteaa.

– Tuotot menevät suoraan Tulevaisuusrahastoon. Niitä ohjataan lapsille ja nuorille, joilla on hankaluuksia kustannusten takia harrastaa. Kohteita ei ole vielä tiedossa, ja tämän on muutenkin tarkoitus olla pitkän ajan projekti. Keräämämme raha ei sieltä mihinkään häviä, joten sen käyttökohteita on hyvä pohtia ajan kanssa.

Tulevaisuusrahasto on Joensuulle tärkeä asia. Hän houkutteli monia tuttuja jääkiekkoilijoita mukaan. Myös tiivis yhteistyö Ässä Juniorituen kanssa on isossa roolissa.

– Apunani ovat olleet muun muassa Elina Kuusisto sekä muut Ässä Juniorituen jäsenet. Tällä hetkellä kaikki Helsingin Jokereissa kanssani pelaavat porilaiset ovat myös projektissa mukana. Ei ole ollut vaikeaa löytää jätkiä mukaan tämän kaltaiseen toimintaan, Joensuu kiittelee.

– Olemme pelaajina saaneet jääkiekosta ja sen yhteisöllisyydestä paljon.

– Olemme velkaa jääkiekolle, ei vain taloudellisesti, vaan myös sosiaalisesti.

Markus Viljanen