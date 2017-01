Voitokas idea julistekisassa: Satakunnan matkailu nousuun siikasopalla!

Jaa Twiittaa

Määränpää Satakunta -julistekilpailun voittajateokset on nyt valittu. Kilpailussa etsittiin ideoita matkailujulisteista, jotka voisivat viedä satakuntalaisen matkailun ilosanomaa maailmalle.

Julistekilpailu sai järjestäjien mukaan innokkaan vastaanoton. Ammattilaisluokkaan tuli yhteensä 38 kilpailutyötä ja amatööriluokkaan 74 kilpailutyötä. Amatööriluokassa kilpailivat Porin Taidekoulun ja Porin ruotsalaisen yhteiskoulun 6. ja 9. luokan oppilaat.

Kilpailussa ensimmäisen palkinnon voitti Minna Viitalähde ja teos ”Whitefish soup – Siikakeitto”. Nimensä mukaisesti merihenkisessä teoksessa pääosassa on satakuntalainen perinneherkku, siikasoppa.

Toisen palkinnon taas sai Titta Lindström teoksella ”Aurinkoinen päivä Satakunnassa”. Kunniamaininnan saivat Esa-Pekka Niemi teoksella ”Pori, tuulinen ystäväni”, Emilia Alm teoksella ”Satakunta, the place to be” ja Ellen Portin ”Smaka på Satakunta”.

Voittaja sai palkinnoksi 2 000 euroa lisäksi hänen julisteensa pääsee osaksi suurta kiertonäyttelyä ”Come to Finland – Riemuhuuto paratiisista”, joka on Porissa esillä Mikaelsgårdenissa. Voittajateos muodostaa myös osan näyttelyä, kun se keväällä 2017 saapuu Suomen kansallismuseoon maamme satavuotisjuhlavuotta varten.

Toiselle sijalle yltäneen teoksen palkintosumma oli 1 000 euroa.

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Svenska Kulturfonden i Björneborg, Porin Seudun Matkailu Oy Maisa ja Come to Finland Publishing Oy.

Porilaine