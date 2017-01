1970-luvun naistenlehdessä Poria edustivat pelkästään miehet – kuka nykyporilainen on mielestäsi esittelyn arvoinen?

Jaa Twiittaa

Pori-keräilijä Arto Pihlajamäen käsiin osui äskettäin vuonna 1973 julkaistu Me Naiset -lehti, jossa on monen aukeaman mittainen erikoinen juttu Porista. Kaupunkileikki-juttusarjaan kuuluvan artikkelin ideana oli tehdä kierros, jossa haastateltava esittelee omasta mielestään tutustumisen arvoisen porilaisen. Esitelty henkilö taas pääsee esittelemään aina seuraavan.

Lyseon legendaarisesta opettajasta Juhani Pälsistä alkanut kierros on siinä mielessä hämmästyttävä, että kaikki siinä esitellyt porilaiset olivat miehiä. Yhdellekään herroista ei tullut mieleen esitellä naispuolista porilaista.

– Mukana pyörii vain miehiä, miltei kaikki hienoja vanhoja herroja ja keski-ikäisiä liikemiehiä. Missä ovat tiede, taide ja politiikka, missä maitokaupan rouva ja taksikuski? Missä ovat Porin naiset, artikkelissa ihmetellään.

Alla olevien pikkukuvien kuvateksteissä Porin vuoden 1973 merkityksellisimmät herrat esitellään, kuten heidät Me Naiset -lehdessä esiteltiin.

Jos sinulla on muistoja vuoden 1973 porilaisista merkkihenkilöistä, kerro niitä kommentti-kentässä! Kerro myös, kuka nykypäivän porilainen olisi omasta mielestäsi tutustumisen arvoinen.

Oikaisu: Juhani Pälsin kuva on julkaistu 60-vuotishaastattelussa.