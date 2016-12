Elina Gustafsson: ”Porin nyrkkeilijät ansaitsisivat paremmat treenitilat”

Jaa Twiittaa

Porilaisnyrkkeilijä Elina Gustafsson, 24, teki viime keväänä kovan tempun voittamalla MM-pronssia ensimmäisissä arvokisoissaan. Kuluvaan vuoteen on mahtunut myös muun muassa Kiinan-reissu ja tuore, marraskuinen pettymys EM-kisanäyttämöllä.

Arkea MM-menestys ei pahemmin muuttanut.

– Positiivista MM-pronssissa oli totta kai se, että ajoin itseni läpi ja pääsin maajoukkueympyröissä ylemmälle tasolle alemman haastajaryhmän sijaan, Gustafsson toteaa.

– MM-mitalin ansiosta on helpompaa lähteä markkinoimaan itseään, hakemaan sponsoreita ja lähestymään esimerkiksi olympiakomiteaa. Ilman sponsoreita en pääsisi yhtään mihinkään. Liitto tukee, mutta se ei yksistään riitä. Normaalia arkeani MM-pronssi ei tosin juurikaan muuttanut, hän jatkaa.

Kevään menestyshetkistä on nyt tovi aikaa. Gustafsson on rakentanut itsestään parempaa nyrkkeilijää pala palalta.

– Kesä lähti hyvin liikkeelle. Lähdin pian MM-kisojen jälkeen Kiinaan, missä valmentajani Marko Pennanen oli töissä. Vietin siellä kuukauden päivät ja saimme hiottua tekniikkaa ja tehtyä paljon hyviä harjoituksia. Loppukesä meni pitkälti kotiseudulla Porissa peruskunnon ylläpitämisen merkeissä.

Motivaatiosta ja sisusta ei Gustafssonin menestys tule jatkossakaan riippumaan. Vallitsevat olosuhteet ovat kuitenkin yksi tekijä, jonka puutteita kunnianhimoinen nyrkkeilijä ei voi sivuuttaa.

– Nyrkkeily on saanut Porissa näkyvyyttä, mutta vähän suhteessa menestyksen määrään. Seuraamme Porin NMKY:hyn on tullut muun muassa edelliset nyrkkeilyn olympiamitalit ennen Mira Potkosen Rion pronssia. Menestystä ei ole ehkä pystytty hyödyntämään täällä parhaalla mahdollisella tavalla, Gustafsson pohtii.

– Oikean kokoisen kehän saaminen auttaisi jo huomattavasti, sillä nykyinen on niin pieni, ettei siinä mahdu kunnollisia treenejä tekemään. Kaupungin nyrkkeilijät ansaitsisivat paremmat tilat.

Jossain vaiheessa, varmaankin jo pian, tulee 24-vuotiaalle nyrkkeilijälle eteen tilanne, että on yksinkertaisesti suunnattava muualle.

– Olen saanut täältä paljon ja olen todella kiitollinen seuralle, mutta liian pienet tilat ja kehä tappavat motivaatiota isolla kädellä, Gustafsson harmittelee.

– Tampere ja Helsinki ovat ne konkreettiset vaihtoehdot, mihin täältä lähtisin. Nyt on ollut puhetta, että Suomen maajoukkuenaisille olisi tulossa valmennuskeskus Tampereen suunnalle, mikä olisi hieno juttu.

Kiitollisuus on sana, jota Gustafsson käyttää useaan otteeseen puhuessaan. Lähipiirin apu on nyrkkeilijälle iso asia.

– Töitä ei ehdi tehdä, kun pyrkii harjoittelemaan ammattimaisesti. Asumisjärjestelyissäni siskoni ja hänen miehensä ovat korvaamaton apu, sillä asun heidän luonaan ”kommuunissa”. Ilman heitä nyrkkeilyarjen pyörittäminen olisi mahdotonta. Ei olisi kannattavaa maksaa tyhjästä asunnosta, jossa piipahdan vain silloin tällöin. Olen niin kiitollinen, että sitä on vaikea edes kuvailla.

MM-kisojen jälkeen Gustafsson on ehtinyt ottaa kovia matseja marraskuussa käydyissä EM-kisoissa Bulgariassa. Kisat olivat kuitenkin suuri pettymys, kun Gustafsson hävisi avausottelussaan turkkilaiselle Sema Caliskanille erin 1-2. Porilainen ei anna sen lannistaa itseään.

– Pääsin arvalla ensimmäiselle kierrokselle ja odotin omaa vuoroani kauan. Matsin alkaessa oli liikaa intoa päästä lyömään ja se kadotti parhaan terän ja keskittymisen. Olen niin tyytymätön siihen otteluun, mutta näistä pitää ottaa opiksi. Ensi vuonna ei sitten olekaan kalenterissa oikeastaan mitään isoja kisoja, joten nyt on vähän odottava fiilis.

Kimmo Lehto