Lukija varoittaa: Älä lankea Siltapuistokadun parkkisakkoansaan

Jaa Twiittaa

Porilaine-lehden lukija on kiinnittänyt huomiota Siltapuistokadun varressa sijaitsevaan paikkaan, joka vaikuttaa suoranaiselta parkkisakkoansalta. Isosannanpuistokadun liikenneympyrästä keskustan suuntaan ajettaessa ajoradan vasemmalla puolella on parkkiruutua jo muutama metri ennen kuin pysäköintialue alkaa.

Lukijan mukaan moni autoilija on saanut parkkisakon pysäköimällä autonsa tähän paikkaan. Hän myös ihmettelee, miksi kaupunki ei ole poistanut parkkiruudun viivoja alueelta, johon ei saa pysäköidä.

Liikennesuunnitteluinsinööri Eija Riihimäki toteaa, että pysäköintimerkkiä siirrettiin syksyllä eteenpäin toisella puolella ajorataa olevan bussipysäkin takia. Linja-autokuskeilta kun oli tullut palautetta, jonka mukaan tila oli liian ahdas busseille.

Tässä yhteydessä parkkiruudun viivoja maalattiin peittoon mustalla värillä, mutta nyt tuo väri on kulunut pois ja vanha maalausmerkintä tullut esiin. Seuraavan kerran viivoja päästään peittämään vasta keväällä. Tulevaisuudessa merkinnät on ilmeisesti tarkoitus jyrsiä kokonaan pois.

Kadun varsi pysynee siis läpi talven hämmentävänä paikkana monille autoilijoille. Ja kalliinakin. Pysäköinninvalvontatoimistosta vahvistetaan, että tällä paikalla kirjoitetaan usein pysäköintivirhemaksuja.

– Tähän pysäköiminen on selvä haitta linja-autojen kulkemiselle, perustelee toimistoesimies Anne Reunavuori Porin pysäköintivalvontatoimistosta.

Aiheellinen kysymys on toki sekin, miksi pysäköimisestä sakotetaan, kun paikalla kerran on näkyvä pysäköintiruutu, eikä pysäköintikieltomerkkiä. On siis aika kaivaa lakikirja esiin.

– Lain mukaan tien vasempaan reunaan ei saa pysäköidä, ellei pysäköintiä ole erikseen merkillä sallittu, liikennesuunnittelusta informoidaan.

Kimmo Lehto