Shadows and Colors jyräsi bändikisan voittoon

Jaa Twiittaa

Porilaine bändi -kisan voittoon raivasi tiensä metallin räimettä ja elektronisia äänimaailmoja yhdistelevä yhtye nimeltä Shadows and Colors kappaleella The Fools In The Devil’s Game.

Bändin voitto oli suorastaan suvereeni. Se kahmi omassa semifinaaliryhmässään liki puolet kaikista annetuista äänistä ja finaaliryhmässäkin bändin ääniosuus oli yli kolmanneksen.

Tällaista voittokulkua ei bändi itsekään osannut odottaa.

– Ennakolta arvelimme, että kovin vastus tulisi olemaan Vuoltee, koska sillä oli erittäin hyvä biisi ja komea video. Oli iso yllätys, että bändi tippui jo semifinaaleissa, Shadows and Colorsin väki toteaa kuin yhdestä suusta.

Shadows and Colors on ollut kasassa tällä kokoonpanolla vasta viime kesän alusta lähtien, mutta se on bändin jäsenten mukaan valmis nousemaan ison yleisön eteen. Tämä on tarpeen, sillä bändikisan voittaja astuu ensi kesänä Porispere-festivaalin lavalle Kirjurinluodossa.

Keikkasetti on onneksi valmiina jo nyt.

– Meillä on periaatteena treenata ahkerasti ja tehdä yhdessä mahdollisimman hyviä biisejä. Katsotaan sitten, mihin se riittää, taustoittavat rumpali Sebastian Kivimäki ja kitaristi Elias Sinervo.

Bändi sai alkunsa viime vuonna juuri tämän kaksikon toimesta. Vuodenvaihteen aikoihin mukaan tulivat basisti Ronne Saarinen ja laulaja-kitaristi Vili Vanhanen. Alkukesästä mukaan lähti vielä Ronnen velipoika Roope Saarinen.

Roope toi bändiin elektronisen elementin, joka viimeisteli yhtyeen omintakeisen soundin.

– Mihinkään genreen emme ole edes yrittäneet itseämme luokitella. Joku tekee sen kyllä varmasti puolestamme jossain vaiheessa, virnistää Vili Vanhanen

Porilaine bändi -kisaan orkesteri päätti osallistua heti, kun Sebastian Kivimäki kertoi lehdessä bongaamastaan kilpailuilmoituksesta. Tuore kokoonpano näki kisassa mahdollisuuden tuoda itseään ihmisten tietoisuuteen.

– Päätimme ajoittaa ensimmäisen kappaleemme julkaisun siten, että se ehtii mukaan kilpailuun, Elias Sinervo sanoo.

Porilaine bändi -kilpailun järjestivät yhteistyössä Porilaine-lehti ja Porispere-festivaali.

Kimmo Lehto

Katso alla olevilta videolta voitokas esitys sekä bonusvideo, jossa bändin kitaristi herkistelee joulutunnelmissa.