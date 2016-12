Veera Forsbackan kolumni: Jouluista petturivaahtoa

Jaa Twiittaa

Lautasellani on valtava läjä vaaleanpunaista kermavaahtoa. “Etkö tosiaan halua mitään muuta?”, isä kysyy epäuskoisena. “Et edes rosollia?” Puren alahuulta ja pudistan päätäni hilpeänä. Vihdoinkin jouluruoka, mistä minä varmasti tykkään.

Samalla isän tylsääkin tylsempi kokous on saanut aivan uuden käänteen. Olen maailman onnellisin kuusivuotias. En malta odottaa noutopöydän loppukierrosta. Jono matelee kun sedät ja tädit latovat sortteja lautasilleen ihan kamalan hitaasti. Ottakaa nyt jo, tekisi mieli huutaa. Minulla on tässä pinkkiä kermavaahtoa!

Upotan haarukan pilvenpehmeään My Little Ponyn väriseen vaahtoon ja haukkaan maailman ihaninta jouluhattaraa. Järkyttävän makuinen, hapan möhnä täyttää suuni. Tekisi mieli oksentaa. Olen järkyttynyt. Valtava huijaus. Miten jostain noin herkullisen näköisestä saadaan tehtyä NOIN pahaa?

Työntelen kammottavaa kasaa petturivaahtoa edestakaisin lautasella ja mietin, että täytyykö tämä kaikki todellakin syödä. Vanhempi rouva vieressä kuiskaa, että hänkin luuli sen olevan hyvää. Tyydyn miniperunaan, pitsinohueen kinkkusiivuun ja pikkulusikalliseen maksalaatikkoa. Jouluruoat ovat ihan kamalan kamalia.

Illalla isä kiipeää pihakoivuun naapurista lainattujen tikapuiden ja parin ärräpään saattelemana. Oksat taipuvat miten sattuu ja maahan sataa roskaa, kun yläilmoissa riuhdotaan sähköjohtoa. Henkeä pidättäen tuikkaamme yhdessä töpselin pistorasiaan ja katsomme, kuinka mitään ei tapahdu.

Isä kiipeää puuhun uudelleen ja kiristelee pakkasen kangistamin sormin ulkokynttilöiden lamppuja. Puusta kuuluu perkele ja että näitä ei kyllä enää ikinä laiteta ja minä parahdan että laitetaanpas ja itken, että mitä jos ne eivät lainkaan syty ja isä kiroaa että ei hän kyllä koko joulua aio puussa viettää. Tämä on yksi joulun kivoimmista perinteistä – ainakin minun mielestäni.

Aattoa edeltävänä viikonloppuna käymme hakemassa metsästä kuusen. Yleensä kiertelemme pusikossa tunteja etsien täydellistä yksilöä. Isä haluaa semmoisen hammastikun näköisen neuvostokuusen ja minä kuulemma kamalan turrin.

Kävelemme joka vuosi saman reitin, ja päädymme ottamaan sen ensimmäisen – mahdollisesti hieman naapurin puolella kasvavan yksilön. Isän mielestä se on aina liian suuri reuhka ja minä mietin koko paluumatkan, että tulikohan nyt kuitenkin valittua liian pieni. Sitten se kuusi ei ikinä mahdu ovesta sisään ja isä sahaa alaoksia raivolla pois ja minä parun että kuusi on pilalla ja joulu on pilalla ja kaikki on pilalla. Sekin on kiva perinne.

Täydellinen joulu rakentuu perinteistä. Jokaisella perheellä ne ovat aivan omanlaisensa. Perinteistä pidetään kiinni, vaikka hampaat irvessä ja täydellisen joulun tajuaa viettäneensä vasta seuraavana juhannuksena. Lohduttavaa on tietää, että joulu tulee väkisin ja kaikilla muillakin on jumalaton kiire.

Koska aatto menee hujauksessa, kannattaakin nauttia matkasta kohti joulua. Siihen kun mahtuu monta perinnettä, eikä yhtään haittaa, vaikka muutama niistä näyttää vaaleanpunaiselta jouluhattaralta mutta on todellisuudessa ihan kamalaa hapanta vaahtoa.

Veera Forsbacka

