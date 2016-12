Äityleiden suosio yllätti perustajankin: 10 000 ihmistä jonottaa porilaisäidin Facebook-ryhmään

Jaa Twiittaa

Porilaisen Kaisu Setälän perustama ja ylläpitämä Facebook-ryhmä Äitylit on suomalaisittain harvinaisen suosittu someyhteisö. Tällä hetkellä sillä on reilu 35 000 jäsentä ja lisää on tulossa jatkuvasti.

Äitylit-ryhmään ei tosin tulla noin vain. Nytkin siihen jonottaa yli 10 000 Facebook-käyttäjää.

– Käymme jokaisen jäsenyyttä pyytävän profiilin läpi ennen kuin hyväksymme sen. Tärkein kriteeri on, että profiilin pitää olla ollut olemassa jo useamman vuoden. Näin vältämme feikkiprofiilien pääsyn ryhmään, Kaisu Setälä taustoittaa.

Jono on kasvanut pitkäksi, sillä ryhmällä on Setälän lisäksi vain kaksi ylläpitäjää, eikä kukaan pyöritä Äitylit-sivua leipätyökseen.

– Emme ota jonon purkamisesta mitään paineita, sillä ryhmän ylläpito on pelkkä harrastus. Mitään rahallista hyötyä emme siitä saa. En ole halunnut esimerkiksi solmia yhteistyösopimuksia mainostajien kanssa.

Uusien profiilien lisäksi myöskään miehillä ei ole asiaa ryhmän jäseniksi. Äitylit kun on nimensä mukaisesti tarkoitettu pelkästään äideille.

Kaisu Setälä perusti ryhmän kuutisen vuotta sitten oman lähipiirinsä äideille, jotta he voisivat keskustella perhe-elämään liittyvistä asioista suljetun ryhmän suojissa. Kaikki Facebook-käyttäjät kun eivät ole kiinnostuneita lapsiin liittyvistä postauksista ja avoimilla foorumeilla käyty ”äitylikeskustelu” voi olla joidenkin mielestä jopa ärsyttävää.

– Ryhmä lähti kasvamaan, kun kaverini alkoivat kutsua jäseniksi omia kavereitaan ja he taas omiaan. Naureskelimme mieheni kanssa ryhmän kokoa siinä vaiheessa, kun siinä oli 300 jäsentä. 10 000 jäsenen ylittyminen tuntui jo aivan uskomattomalta.

Äitylit ei ole Suomen suurin Facebook-ryhmä, mutta se on varmasti yksi aktiivisimmista. Edelleen keskustelut käsittelevät pääasiassa parisuhdeasioita ja perhe-elämää. Äidit esimerkiksi vaihtavat lapsiperheen arkea helpottavia neuvoja.

– Viime viikolla joku äityli huusi apua ryhmässä, kun hän oli Espoossa hotellissa vailla lapsen kuumelääkettä. Joku sitten toimitti ovelle tarvittavan lääkkeen, Kaisu Setälä sanoo.

– Tämä on vain yksi esimerkki toisten auttamisesta. Vastaavia juttuja tapahtuu ryhmässä säännöllisesti, ja moni on löytänyt sieltä uusia sydänystäviä. Muutenkin ryhmä antaa monelle paljon, hän jatkaa.

Keskustelupalsta ei silti täyty pelkästään vaaleanpunaisesta pumpulista, vaan ryhmä tunnetaan myös tulikiven katkuisista viestiketjuista.

Välillä tunteet kuohuvat niin pahasti, että keskustelijat ylittävät hyvän maun ja jopa lainsäädännön rajoja.

Vielä pari vuotta sitten Kaisu Setälä yritti suitsia keskustelua, apunaan kaksi hänelle entuudestaan tuntematonta ylläpitäjää. Moderointi oli kuitenkin yllättävän hankalaa.

– Jotkut käyttäjät provosoituivat säännöistä ja viestiketjujen poistamisesta. He alkoivat takertua ylläpidon sanomisiin ja nostaa niitä esiin mitä erikoisimmissa tilanteissa. Lisäksi kielenkäyttö ylläpitäjiä kohtaan oli välillä loukkaavaa. Itse en ota Facebookissa heitettyjä kommentteja henkilökohtaisesti, mutta muut ylläpitäjät kyllä loukkaantuivat niistä pahastikin.

– Se kävi selväksi, että sosiaalinen media on aika hurja maailma.

Suunnan oli pakko muuttua, joten Setälä päätti lopettaa moderoinnin kokonaan ja vaihtoi ylläpitäjiksi kaksi ystäväänsä. Nykyään Äitylit-palstan keskustelu saa velloa vapaasti.

Setälä muistuttaa, että käyttäjät ovat itse vastuussa omista sanomisistaan Facebook-ryhmässä. Sananvapauteen liittyvää vastuuta ei voi vierittää muiden niskoille.

– Jos poliisi ottaa minuun yhteyttä ja pyytää jonkun keskusteluketjun poistamista, minä teen sen. Tällaiselle on ollut tarvetta muutaman kerran.

Äitylit-ryhmän aktiivisimmat keskustelijat ovat nousseet eräänlaisiksi somejulkkiksiksi, jotka tunnistetaan kaduilla. Ryhmän perustaja sen sijaan on välttynyt julkisuudelta, eikä hän valokeilaa kaipaakaan.

Setälä ei esimerkiksi halunnut, että hänestä otetaan valokuvaa tämän jutun yhteyteen.

– Olen tyytyväinen siihen, ettei kukaan tule kadulla kulkiessa sanomaan, että ”sinähän olet se Äitylit-ryhmän Kaisu”. Itse ryhmässäkin olen lähinnä taustahenkilö, enkä juuri osallistu keskusteluihin.

Kimmo Lehto