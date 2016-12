Lukijat ideoivat sloganeita kaupunginosille – ne vilisevät huumoria ja iskuja vyön alle

Jaa Twiittaa

Pyysimme lukijoita kehittelemään sloganeita Porin kaupunginosille. Nyt pyysimme mainostoimistoyrittäjä Altti Papinsaarta valitsemaan niistä parhaita. Alla Papinsaaren analyysit lukijoiden sloganeista.

Pietniemi – hyvämaineista merenpohjaa lapsiperheille

Slogan on hyvä, sillä se on hauska ja antaa kaupunginosasta tietyn mielikuvan sellaisellekin ihmisille, joka ei sitä ennestään tunne.

Muut Pietniemelle ehdotetut sloganit eivät yltäneet samalle tasolle. ”Pikkase pirullisempaa” voisi olla tehty mille tahansa muullekin kaupunginosalle. ”Pietniemi, Porin West End” taas ei pidä paikkaansa, sillä kaupunginosaa ei tunneta ökytaloista tai erityisen rikkaista ihmisistä.

Keskusta – ei se puolue

Tässä yhteydessä slogan on suorastaan loistava. Se on joukosta ainoa, joka nostaa esiin suomalaisille pikkukaupungeille ominaisen poliittisen suhmuroinnin. Lause on ajankohtainen siksi, että tori ja kävelykatu ovat tällä hetkellä tavallaan Keskusta-puolueen hallussa, sillä niitä hallinnoi Satakunnan Viikko.

Lehdellä ei ole poliittista agendaa, mutta ainakaan vanhan polven porilaiset eivät koskaan unohda sen taustayhtiön Keskusta-vetoisuutta. Niin kuin jotkut pitävät Satakunnan Kansaakin edelleen Kokoomuksen lehtenä.

Harmaalinna – kahden kaupungin välissä

Kyselyssä ehdotettuja sloganeita ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen, sillä ne on tehty niin eri lähtökohdista. Tämä on esimerkki sloganista, joka voisi hyvinkin lukea kyltissä Harmaalinnan porteilla. Slogan laittaa ihmisen miettimään kaupunginosan sijaintia Porin ja Ulvilan välimaastossa.

Sampola: Suomen korkein paikka – täältä näkee Hong-Kongiin asti

Tämä osoittaa paikallistuntemusta ja on ihan hyvä vitsi. Vitsi on tosin aika kertakäyttöinen, eikä varmasti kestäisi aikaa.

En edes huumorimielessä pidä sloganeista, kuten ”Sampola – sekakäyttäjästä salonkikelpoiseksi” ja ”Sampola, koiratkin kusee päälle”, koska ne ovat ikään kuin iskuja vyön alle. Lähiöiden maineelle on liiankin helppo vinoilla.

Uusikoivisto – Manuu parempi

Annan tälle sloganille ”Pertti Jarla -kunniamaininnan”, sillä se on ainoa Fingerpori-huumoria edustava ehdotus. Osa lukijoista joutuu varmasti miettimään jonkin aikaa ennen kuin lauseen merkitys aukeaa.

Idea: Sloganeita kaupunginosien porteille

Mainostoimistoyrittäjä Altti Papinsaaren mielestä nyt eletään Porin markkinoinnin kannalta erityisen merkityksellistä aikaa. Reilun vuoden kuluttua kaupunkiin saapuu asuntomessujen ansiosta runsaasti ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin täällä käyneet.

Papinsaari odottaakin mielenkiinnolla, millaisella tyylillä Porin markkinointia hoidetaan kaupungin masinoiman brändiuudistuksen jälkeen.

– Tutkimustiedonkin perusteella Porin maine ulkopaikkakunnilla on vähän omalaatuinen ja vinksahtanut. Tämä on ehdottomasti vahvuus, jota kannattaisi hyödyntää markkinoinnissa, sillä muista erottuminen on tärkeää. Ei Pori pysty kilpailemaan suurten kasvukeskusten kanssa muulla kuin pienillä, ihmistä lähellä olevilla asioilla.

Suomi on Papinsaaren näkemyksen mukaan täynnä huonoja sloganeita, varsinkin kuntapuolella. Muutaman vuoden takainen ”Pori sykkii” on vain yksi esimerkki iskulauseista, jotka eivät jää mieleen, eivätkä luultavasti myöskään paranna kaupungin mainetta.

– ”Ol niingon gotonas” sen sijaan on valtakunnallisella tasolla poikkeuksellisen hyvä ja pitkään elänyt slogan. Vaikka joku herätettäisiin kesken yöunien, hän osaisi heti yhdistää tuon lauseen Raumaan.

Hyvien sloganeiden kehittely kaupunginosille voisi Altti Papinsaaren mielestä silti olla hyvä tapa erottua ja esitellä Porin eri alueita vieraille.

Esimerkiksi Kuukkarin ja Viikkarin laitamille voisi pystyttää kylttejä, joissa komeilisi kaupunginosan nimi ja jokin aluetta kuvaava lause.

Porilaine-lehden slogankyselyn hedelmistä hän ei kelpuuttaisi kadunvarteen yhtäkään.

– Kyllä kaupunginosan sloganin pitää syntyä asukkaiden itsensä ideoimana. Viikkarin kyläjuhlilla ja muissa kaupunginosatapahtumissa voitaisiin kerätä ideoita ja sitten asukkaat voisivat äänestää ehdotusten joukosta kaikkein parhaan.

Papinsaari ei halunnut itse ruveta ideoimaan sloganehdotuksia edes huumorimielessä. Yksi kantaaottava ehdotus hänelle kuitenkin putkahti mieleen:

”Oluttehtaan alue – hajuton ja mauton.”

– Oluttehtaan mukana keskustasta katosi mäskihöyryjen haju. Mauttomuus taas viittaa alueen arkkitehtuuriin. Raha meni hienojen ideoiden edelle, joten panimon paikalle on tulossa alue, joka ei herätä tunteita suuntaan tai toiseen.

Kimmo Lehto