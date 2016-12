Porilaismiehen omatekoisella sähköpotkupyörällä hurauttaa vaikka Ulvilaan asti

Jaa Twiittaa

Moni on varmasti nähnyt Porin keskustan tuntumassa viilettävän tumman hahmon, jonka lähellä kuuluu vain hiljaista surinaa. Siinä kaupunkireissullaan pyyhältää Sauli Riihimaa itse rakentamallaan sähköpotkupyörällä, ja matka taittuu nopsasti.

– Aluksi rakensin vain potkupyörän. Kun laki viime vuodenvaihteessa muuttui niin, että se salli liikenteessä kevyet sähköajoneuvot, muutin kulkuvälineeni sähkökäyttöiseksi kiinnittäen siihen kaksi akkua.

Riihimaan käytössä oleva kulkuneuvo on hänen alusta asti itse rakentamansa, ja on järjestyksessään neljäs prototyyppi.

– Tämä kappale tuli maksamaan kaikkineen noin 500 euroa. Itse asiassa tämän pyörämallin tekeminen sarjatuotantona olisi helppoa, kunhan kaikki asiaan liittyvät viralliset seikat ja rahoitus järjestyisivät. Sitä puolta ei olekaan niin yksinkertaista hoitaa.

Sähköpotkupyörä itsessään on Sauli Riihimaan mukaan Trafin asettamien säädösten mukainen. Sillä saisi jopa ajaa jalkakäytävällä, koska se ei ole moottoriajoneuvo.

Riihimaa ajaa kuitenkin ajoradalla, sillä potkupyörällä pääsee parhaimmillaan 24 kilometrin tuntivauhtia.

– Tämä on kaupunkikäytössä aivan ehdoton peli. Asioille mennessä sähköpotkupyörällä pääsee lähelle kohdetta ja tavaratkin kulkevat helposti mukana pyörän korissa, Riihimaa kehuu.

Kun Riihimaa lataa pyöränsä kotona, sillä ajaa kevyesti ainakin 50 kilometriä. Porin 6. osassa asuva Riihimaa on käynyt sähköpotkupyörällään Ulvilassa asti.

Lämmin vaatetus on ehdoton, kun Sauli Riihimaa huristelee sähköpotkupyörällään. Muuten tulisi kovassa kyydissä helposti kylmä.

Miten ympäristö on suhtautunut erikoisen näköiseen menopeliin?

– Kyllä minulle on näytetty kadunvarrelta monesti peukkua, Riihimaa myhäilee ajolasiensa takaa.

Marja-Kristiina Vainela

