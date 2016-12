Tiesitkö, että Porissa on ravintola nimeltä Sio?

Jaa Twiittaa

Eipä ole tietoa siitä, onko Porissa jossain salakapakka, mutta salaravintola täällä ainakin on. Tai ei sekään ole tarkoituksella salainen, mutta aika harva taitaa tietää sen olemassaolosta.

Kyseessä on Porin Ilmailuopiston ravintola Sio. Se on ensisijaisesti opiskelijaravintola, mutta sinne ovat tervetulleita myös muut asiakkaat.

Harva sinne kuitenkaan vahingossa eksyy: Sio sijaitsee Ilmailuopistontien varrella, Ilmailuopiston asuntolan yhteydessä, Porin lentokentän takana.

Sio-ravintolaa pyörittää yksi mies, Kari Kivistö. Hänen tittelinsä on ravintolapäällikkö, mutta päällikön hommien lisäksi Kivistö toimii myös muun muassa tiskarina ja rahastajana.

Kivistön työpäivä alkaa joka päivä aamulla puoli seitsemän. Työpäivänsä aikana hän pyöräyttää ruoat 60–80 hengelle ja pitää huolta siitä, että myös lounasajan ulkopuolella ravintolasta on saatavilla kahvia ja sämpylää. Kivistö vakuuttaa, että hänen 7,5 tunnin mittainen, päivittäinen työaikansa riittää ravintolan toiminnassa pysymiseen.

– Suurin osa Sion asiakkaista on opiston opiskelijoita, joiden naamat käyvät tässä kyllä nopeasti tutuiksi.

Kivistö kertoo, että opiskelijoihin uppoaa tavallinen perusruoka. Siossa on tarjolla päivittäin yksi lounasvaihtoehto ja keitto.

– Harva opiskelija ottaa keittoa, sillä heistä suurin osa on urheilevia nuoria miehiä. Teen kaiken ruoan laktoosittomaksi, mutta muuten erikoisruokavaliotapauksia on ravintolan asiakaskunnassa vähän, sillä lento-opiskelijoiden on oltava perustervettä sakkia.

Ravintola on toiminut Ilmailuopiston tiloissa tiettävästi jo kymmeniä vuosia. Pitkään sen hoito oli Fazer Amican vastuulla, mutta puolisentoista vuotta sitten opisto antoi Sion Kari Kivistön hoidettavaksi. Hän on tosin ollut siellä töissä jo vuodesta 2009 saakka.

– Itsenäisyys on merkinnyt esimerkiksi sitä, että voin nyt tehdä vapaasti ruokalistat. Listoilta jäi pois heti esimerkiksi sei, sillä seipäivinä asiakkaita oli selvästi tavallista vähemmän. Sen sijaan esimerkiksi lihapullat ja perunamuusi kelpaavat aina hyvin.

Ilmailuopiston kohtalo mietityttää Kari Kivistöä siinäkin mielessä, että Sion keittiö kaipaisi remonttia. Jos opisto saa jatkaa Porissa, on toiveita, että keittiötäkin voisi uudistaa.

– Nyt voin valmistaa oikeastaan vain uunissa paistettavia ja hellalla keitettäviä ruokia. Täällä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi pannulla paistettavien ruokien tekemiseen.

Huomionarvoista Sion tarjonnassa on myös se, että se lienee yksi Porin edullisimmista lounaspaikoista: keitto maksaa 6 euroa ja lämmin pääruoka 7,20 euroa.

Entä mitä tarkoittaa ravintolan oudohko nimi Sio?

– Nimi tulee sanoista Suomen Ilmailuopisto, Kari Kivistö vastaa.

Marja-Kristiina Vainela