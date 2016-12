Poriin on tulossa uusi pienpanimo – Moose On The Loose Brewing Company pääsee tositoimiin alkuvuonna

Jaa Twiittaa

Porista on tulossa entisestään vireämpi panimokaupunki, kun uusi Moose On The Loose Brewing Company aloittaa pienpanimotoiminnan Impolassa alkuvuoden aikana. Ensimmäisten oluiden on tarkoitus tulla markkinoille jo keväällä, jos lupaprosessi vain etenee jouhevasti.

– Tällä hetkellä etsimme tavaran toimittajia ja hoidamme asioita joita nyt panimon perustamiseen nyt voi liittyä. Lupaprosessi käynnistyy tammikuun alussa ja saattaa kestää useamman kuukauden. Sinä aikana panimomme Impolassa viritetään täyteen iskuun, kertoo panimoa yhdessä Minna-vaimonsa kanssa pyörittävä Kalle Hirvikoski.

Pienpanimon tulee Hirvikosken mukaan tuottamaan kolmea olutta vuodessa. Yksi oluista tulee olemaan helposti lähestyttävä ”perusolut”, toinen hieman enemmän asennetta omaava olut ja kolmas mielikuvituksen rajoja koetteleva tuotos.

– Oluesta riippuen katsotaan, tuleeko se myyntiin vähittäiskauppoihin vai pelkästään ravintoloihin. Mennään niin sanotusti maku edellä ja kompromisseja vältellen.

Kapasiteettia panimolla on Hirvikosken mukaan ”ihan kohtuullisesti” ja tarpeen tullen sitä voidaan hankkia lisää.

Kalle Hirvikoski tunnetaan Ladamatkaaja-blogistaan, jossa mies huristelee Ladalla ympäri Eurooppaa. Ladalla on ollut keskeinen rooli myös orastavalla panimouralla, sillä Hirvikoski on kierrellyt sen kanssa pienpanimoita ympäri Suomea oppia hakemassa.

Moose On The Loose Brewing Company on myös ehtinyt jo aloittaa yhteistyöprojektin, jossa se tuottaa toisen panimon kanssa yhden oluen kevään aikana.

Tulemme jatkossakin tekemään yhteistyötä muiden panimoiden kanssa. Lisäksi ihan raaka-aineiden osalta haluaisimme käyttää satakuntalaisia raaka-aineita joissain oluissamme, Hirvikoski sanoo.Oluen tekemisen lisäksi meidän on tarkoitus toimia yhteisöllisenä tekijänä, joka järjestää tapahtumia, ja ihmiset tulevat pääsemääni osaksi toimintaamme. Haluamme mukaan myös muita yrityksiä ja toimijoita, joiden kanssa saadaan tehtyä hauskoja ja viihdyttäviä juttua. Oppilaitosyhteistyö on jo käynnistynyt, sillä Sataedu on mukana oluidemme tuotteistamisessa.

Porissa toimii entuudestaan kolme pienpanimoa: Rocking Bear Brewers, Beer Hunter’s ja Ruosniemen Panimo.

Kimmo Lehto