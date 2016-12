Kolumni: Hyvää tai hyvvää uut vuat kaikil!

Jaa Twiittaa

Porilainen puhuu yleiskieltä valtakunnallisessa radiossa tai televisiossa, mutta ei täysin onnistu peittämään murrettaan. Tai ei edes yritä.

Havaintojeni mukaan monen porilaisen reaktio tällaiseen on vaivautunut ja ärsyyntynytkin. Joillekin se on kuin kitinä, joka syntyy haarukan ja veitsen voimallisesti hinkkaamisesta posliinilautasen pintaan.

Jos saisin euron joka kerrasta, kun olen kuullut lauseen ”Kyl Pori murre vaa o iha kauhee kuulost telkkaris”, minulla olisi ainakin parikymppiä taskussa.

Itseäni moinen ei ärsytä, vaan porilaisesta puheenparresta tulee televisiostakin kuultuna jopa lämmin fiilis. Konekiväärimäinen ulosanti luo suorastaan kotoisaa tunnelmaa.

Kuuntelen mielelläni esimerkiksi Nooralotta Nezirin ja Leo-Pekka Tähden haastatteluja, sillä kumpikaan ei tykitä suoraa Porin murretta, mutta porilaisuus paistaa läpi puheenparresta.

Henkilökohtainen suosikkini on silti Ylen vuonna 1978 tekemä televisiohaastattelu, jossa Ässien Pekka Rautakalliota ja Kari Makkosta kertovat kesäharjoittelustaan. Murre ja yleiskieli sekoittuvat hienolla tavalla.

Video löytyy Youtubesta, nimellä Ässät 1978. Suosittelen katsastamaan.

Yleisesti ottaen Porin murre on silti edelleen lähellä porilaisten sydäntä, vaikka se ei aivan joka kontekstissa kaikille maistukaan. Murresanoja ja -sanontoja käsittelevät aiheet ovat esimerkiksi olleet Porilaine-lehden suosituimpia artikkeleita loppuvuonna.

Parhaillaan meneillään olevaan Porin murteen kaunein sana -äänestykseen tuli tuhatmäärin ääniä heti ensimmäisenä päivänä, ja aiemmin lukijat osallistuivat aktiivisesti ehdokaslistan laatimiseen. Jutun keskusteluosiossa on myös käyty kiitettävän paljon debattia siitä, olisiko listalle pitänyt sisällyttää muitakin sanoja.

Keskustelusta ilmenee lisäksi Porin murteen moni-ilmeisyys ja porilaisen puhekielen muutos. Esimerkiksi vanhakantaista hämyhyrry-sanaa on ihmetelty verkkokommenteissa laajasti, eikä se totta puhuen ollut itsellenikään ennestään tuttu.

Puhekielen muutos tulee ilmi myös tämän lehden puhekuplista tulevissa palautteissa, jota otamme aina ilolla vastaan. Tarkoitan siis kakkossivun Porilaine sää -palstaa ja sitä porilaisittain horisevaa ukkoa urheiluaukeamalla.

Varsinkin vanhaan Porin murteeseen kuuluva kaksoiskonsonantin käyttö on saanut ristiriitaista palautetta. Jos vaikkapa ”samaa”-sana kirjoitetaan yhdellä m-kirjaimella, toimitusta huomautetaan, että Porissa sanotaan ”sammaa”. Jos puhekuplassa taas lukee ”sammaa”, saattaa joku nuorempi lukija ilmoittaa, ettei hän ainakaan noin puhu, vaikka on paljasjalkainen porilainen.

Miksikään aidoksi tai ”puhtaaksi” Porin murteeksi – jos sellaista edes onkaan – lehtemme puhekuplia ei voi kutsua, eikä niiden laatimisessa sellaista edes tavoitella. Jätämme vanhan Porin murteen vaalimisen heille, jotka ovat sen harrastuksekseen tai jopa elämäntavakseen valinneet.

Siihen kuitenkin pyritään, että elintarvikkeen ja lippisäijän kotikaupunki ei jää kenellekään epäselväksi.

Hyvää/hyvvää uut vuat kaikil!

Kimmo Lehto

Porilaine tuottaja