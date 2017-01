”Tiilimäen titaani” pisti pystyyn oman treenitehtaan

Jaa Twiittaa

Porilaisen urheilupersoonan, ”Tiilimäen Titaanina” tunnetun Jaakko Jäntin arki muuttui vuoden vaihtuessa astetta parempaan suuntaan, kun hän avasi tällä viikolla keskustan tuntumaan oman toimipisteensä, Tiilimäen Titaanin Treenitehtaan.

– Treenitehdas on suunniteltu elämäntapamuutosta harkitsevan ihmisen starttipisteeksi, jossa hän voi yhdessä hyvinvointivalmentajan kanssa käydä läpi erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi painonhallintaan ja lihaskuntoon suunniteltuja ohjelmia, Jäntti selventää.

– Kaikki eivät halua aloittaa kuntoilua ruuhkaisessa kuntosalissa, vaan hakevat intiimimpää kohtauspaikkaa, jossa voidaan rauhassa laatia ohjelmat, tutkia kehonkoostumusta sekä tehdä suunnitelmat tulevaisuuden varalle.

Personal trainerin ja allasmestarin koulutukset läpikäynyt Jäntti laittaa kansalaisia kuntoon alkuun yksin, mutta apuvoimiakin on tiedossa.

– Ainakin aluksi tarjoan palveluja yksin, mutta pyörätestien käynnistyessä porukkaan liittyy mukaan ainakin yksi pyöräilijöitä valmentava henkilö. Myös kehonkoostumuspuolelle on tulossa henkilö, joka tekee mittauksia poissa ollessani.

– Tarkoitus on tarjota asiakkaille koko hyvinvoinnin ketju aina kehonkoostumusmittauksesta erilaisten treeni- ja ravinto-ohjelmien laatimiseen ja niiden toteutukseen asti. Mukaan kuuluvat olennaisena osana tarpeen mukaan tehtävät testaukset ja kattavan ja tavoitteellisen ravinto- tai lihaskunto-ohjelman laatiminen, Jäntti täydentää.

Jäntin ajatusmaailma treenaamisen suhteen on maanläheinen. Tekeminen pidetään mielekkäänä ja järkevänä.

– Valmennusfilosofiani on hyvin yksinkertainen. Luodut tavoitteet pidetään realistisina. Kunnon kohottamisen on myös hyvä olla sekä hauskaa että moniulotteista. Pelkkä punttien nosteleminen ilman variaatioita ei kovin pitkälle kanna. Ennen kaikkea kyse on aina myös henkisen hyvinvoinnin tavoittelemisesta. Pelkkä estetiikka ei riitä.

Markus Viljanen