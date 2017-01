Äänestys: Mevlanalla on Porin päräyttävin kebabvaloshow

Jaa Twiittaa

Porilaine.fi:ssä joulukuussa järjestetty spektaakkelimainen Porin päräyttävin kebabvaloshow -kisa päättyi Antinkadulla sijaitsevan Mevlanan voittoon. Kisa oli tiukka, sillä torin laidalla sijaitseva 06 Torin valomainos tuli kakkoseksi vain muutaman äänen erolla voittajaan.

Mevlanan yrittäjä Fehmi Calis ei ole aivan onnesta ymmyrkäisenä kisan voiton johdosta. Hän on pikemminkin hämillään valomainoksensa saamasta huomiosta.

– Paljon isompia valotauluja on esimerkiksi Paanakedonkadun ja Ulvilantien varressa, samoin kävelykadulla ja Kauppakeskus Puuvillassa, Calis huomauttaa.

Yrittäjä on oikeassa. Valovoimaiset valomainokset ovat yleistyneet melkoisesti, sillä niiden hankkiminen on nykyään huomattavasti halvempaa kuin ennen. Siksi Mevlanassakin päätettiin satsata kunnon valomainokseen, kun julkisivun kyltin päivittäminen uuteen tuli ajankohtaiseksi.

Laite asennettiin paikalleen parisen kuukautta sitten. Fehmi Calis suunnitteli valoanimaation itse.

– Tarvittaessa saan vaihdettua animaatiota tietokoneella, USB-portin kautta, Calis taustoittaa.

Valomainoksen yksinkertaisena tehtävänä on kiinnittää ihmisten huomio kebab-ravintolaan. Siinä se onnistuukin hyvin, sillä iltaisin Mevlanan valomainoksen punainen kajo kantautuu aina Puuvillan kehräämörakennuksen ikkunoihin saakka.

Ravintolayrittäjä ei sulata alkuunkaan vihjailuja siitä, että Porin kebab-ravintoloiden välillä olisi meneillään jonkinlainen kilpavarustelu valomainosten suhteen. Esimerkiksi hinnoilla kilpaillaan kyllä, mutta ei julkisivun markkinointikikoilla.

– Minä kilpailen omalla tuotteellani ja sen laadulla, enkä millään valoilla, Fehmi Calis linjaa.

Kimmo Lehto