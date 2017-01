Cabaret sulki ovensa väliaikaisesti – lupa-asia ja ilmastointilaite rempalleen samana yönä

Jaa Twiittaa

Yrjönkadulla toimiva yökerho Cabaret on ollut suljettuna vuoden alusta alkaen. Ovet ovat säpissä edelleen, sillä yökerhon alkoholianniskelun jatkoaikalupa päättyi viime vuoden lopussa, eikä uutta jatkoaikalupahakemusta ole vielä hyväksytty.

Alkoholiylitarkastaja Heikki Mäki ei kommentoi asiaa sen yksityiskohtaisemmin, mutta hän vahvistaa, että Cabaretin jatkoaikalupahakemus on parhaillaan vireillä Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Yleisellä tasolla hän toteaa, ettei ole mitenkään poikkeuksellista, että lupaprosessi venyy tällä tavalla.

Syynä voi olla esimerkiksi se, ettei ravintolayritys ole muistanut hakea jatkoaikalupaa ajoissa tai että aluehallintovirasto vaatii ravintolalta toimenpiteitä ennen kuin lupa voidaan myöntää.

– Meillä on vireillä noin 130 jatkoaikalupahakemusta vuosittain ja prosessi venyy 5-10:ssä tapauksessa, Heikki Mäki taustoittaa.

Jatkoaikalupa tarkoittaa sitä, että ravintola voi jatkaa alkoholianniskelua kello 01:30 jälkeen.

Cabaret tiedotti ovien sulkemisesta heti vuoden alussa esimerkiksi Facebookissa. Tiedotuksen perusteella yökerholla on ollut perin huonoa tuuria, sillä ensimmäisen toimintakatkosta kertovan Facebook-tiedotteen mukaan juuri uudenvuoden yönä paikan ilmastointilaite hajosi.

Myöhemmin yökerho tiedotti, että ovet joudutaan pitämään suljettuina myös lupateknisten asioiden takia. Ilmastointilaitteen kerrotaan olevan nyt kunnossa, mutta lupaprosessin takia yökerho pääsee tiedotteensa mukaan avaamaan seuraavan kerran aikaisintaan ensi viikolla.

– Uskomme, että lupa tulee lähiaikoina, vielä tammikuun aikana. Avaamme yökerhon mahdollisimman pian, Ravintolakonserni Restamaxin toimitusjohtaja Markku Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan ravintolayhtiöllä ja viranomaisilla on hieman erilainen näkemys siitä, miksi jatkolupaa ei saatu jatkettua heti vuoden alusta lähtien.

– Olemme kuitenkin käyneet erittäin hyvän keskustelun heidän kanssaan ja asia on nyt edennyt hyvin, hän kommentoi.

Tilanne ei toimitusjohtajan mukaan vaaranna Cabaretin toiminnan jatkumista. Restamax on varma jatkoaikaluvan saamisesta.

Ravintolayhtiö Restamaxiin nykyään kuuluva Cabaret on toiminut Yrjönkadulla jo vuodesta 2008. Julkkisravintoloitsija Sedu Koskinen perusti sen alun perin nimellä Ilon Talo, mutta paikka vaihtoi nimensä Cabaretiksi jo vuonna 2009.

Kimmo Lehto