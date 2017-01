”Ahmed Hämähäkkimies” sai oman Suomi 100 -juhlanutun

Jaa Twiittaa

Pieni poika torkkuu levollisen oloisena lämpöpedissään, vaikka piuhoja kulkee siellä täällä ja isosiskot pyrkivät hoitamaan tulokasta välillä pikkuisen turhankin innokkaasti.

Vauveli on lempinimeltään Ahmed Hämähäkkimies, ja hän on porilaisten Laura-Liisa ja Timo Kyyrön kolmas lapsi.

Hämähäkkimies syntyi vuoden 2017 ensimmäisenä porilaislapsena sektiolla 2. tammikuuta.

Hän sai heti syntymälahjakseen Suomi 100 -nutun, jollaisilla on tarkoitus muistaa kaikkia muitakin tänä vuonna syntyneitä satakuntalaislapsia.

Satakunnan keskussairaalan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla vielä haastattelupäivänä viime viikolla ollut hoidossa ollut ”Ahmed” ei piuhojensa takia päässyt heti kokeilemaan uutta vaatettaan, mutta hänen äitinsä Laura-Liisa Kyyrö oli lahjasta kovin mielissään.

– Tämä on todella hyvää, pehmeää ja laadukasta materiaalia. Aivan varmasti tätä tulee käytettyä!

Pikkuisen nutun niskaan on sinisellä langalla kirjoitettu luku 100.

– Onkin kiva, että saamme nyt tällaisia edes hieman sinisävyisiä vaatteita, kun kaikki kotona olevat lastenvaatteet ovat vaaleanpunaisia, Kyyrö hymyilee.

Pikkuisen pojan siskot, kolmevuotias Sienna ja viisivuotias Isabella, ovat uudesta tulokkaasta kovasti touhuissaan.

– Minä annan vauvalle peiton alle kaveriksi pehmopupun, jotta vauvaan ei satu, kun sitä hoidetaan, kertoo Isabella.

Kaikki hoitotoimenpiteet eivät tunnu pikkuisesta pojasta kovin miellyttäviltä, mutta hän on jo nuoren elämänsä aikana ehtinyt kehittää itselleen erityisen inhon vaippojen vaihtoa kohtaan.

Piuhoista ja napakanyylistään pikkuinen oli pääsemässä eroon pian haastatteluhetken jälkeen. ”Ahmedilla” olivat synnytyksen jäljiltä muun muassa sokeriarvot hieman sekaisin, mutta tilanne oli hyvää vauhtia tasaantumassa.

Mistä muuten vauvan omaperäinen lempinimi tulee?

– Siskot toivoivat vauvalle nimeksi sitä Hämähäkkimiestä, ja Ahmed-nimen keksimme me vanhemmat pari viikkoa ennen syntymää. Se sopiikin hyvin, kun vauvalla on vahva ja tumma tukka. Niin oli kyllä myös ”Ahmedin” siskoilla, vaikka nykyään he molemmat ovat hyvin vaaleakutrisia, Laura-Liisa Kyyrö kertoi hymyillen.

Suomi 100 -nuttutempaukseen toivotaan runsaasti lisää nuttuja. Tempauksen järjestävät Satakuntaliitto, Suomi 100 Satakunta ja Porin taide- ja taideteollisuusyhdistys yhteistyössä Porilaine-lehden kanssa.

Nuttutalkoisiin pääsee mukaan neulomalla nuttu täällä olevan ohjeen mukaan ja toimittamalla sen Satakuntaliittoon.

Käynti: Pohjoisranta 11D, 28100 Pori (3. krs). Postilla: Satakuntaliitto, Susanna Virkki, PL 260, 28101 Pori. Susanna Virkki toimittaa nutut edelleen Satakunnan keskussairaalan Naisten- ja lastentalolle.

Nuttuja voi tuoda myös lankaliike Lavikkoon Teljäntorilla sekä 18.1. kello 16-18 Kauppakeskus Puuvillan Olohuoneessa järjestettävään neulontatapahtumaan. Tapahtumasta saat myös ohjeita juhlanutun neulomiseen.

Marja-Kristiina Vainela