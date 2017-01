KÃ¤ppÃ¤rÃ¤n lÃ¤hikirjasto tÃ¤yttÃ¤Ã¤ jo 50 vuotta – ”kirjasto on henkisen hyvinvoinnin kuntosali”

Jaa Twiittaa

Porilainen Pirjo Pirkkalainen kuljeskelee Käppärän lähikirjaston hyllyjen välissä käsivarrellaan pino aikakauslehtiä.

– Käyn täällä välillä viikoittain. Harvoin lainaan kirjoja, mutta luen mielelläni lehtiä ja selailen sisustus- ja käsityöaiheista kirjallisuutta.

– Käppärän kirjasto on minulle tuttu paikka jo vuosien takaa. Asuin nuorena ihan naapurissa, ja pikkusiskoni kävi tässä samassa talossa päivähoidossa, Pirkkalainen muistelee hymyillen.

Kirjasto on henkisen hyvinvoinnin kuntosali, sanoo 50 vuotta täyttävän Käppärän lähikirjaston kirjastonjohtaja Juha-Pekka Järvensivu.

Tämä toteutuu hyvin Käppärän kirjastossa, josta on lainattavissa myös fyysistä hyvinvointia edistäjiä laitteita, kuten kirkasvalolamppu ja aktiivisuusrannekkeita.

Lainaan saa myös ristikkolehtiä ja aikuisten värityskirjoja. Jälkimmäisiä on ollut tarjolla jo jonkun aikaa, ja niiden kysyntä on ollut vilkasta.

– Värittää saa yhdellä lainauskerralla korkeintaan kolme kuvaa. Se on toiminut hyvin, kertoo kirjastovirkailija Marika Merelin.

Tärkeintä kirjastossa ovat tietenkin kirjat. Käppärän kirjastossa niitä on 13 000 nidettä.

– Minä olen karsinut kirjojen määrää täällä melkoisesti. Kirjojen selkeä esillepano on tärkeää, jotta asiakkaat erottavat ne hyllyistä, tietää Juha-Pekka Järvensivu.

Hänen mukaansa suomalaiset ovat edelleen lukijakansaa. Käppärän kirjaston lainausmäärät ovat noususuunnassa, ja määrärahoja uusien kirjojen hankintaan on luvaksi täksi vuodeksi ihan mukavasti.

– Eniten meiltä lainataan dekkareita ja romanttista kirjallisuutta. Kirjastoon voi silti tulla ilmaiseksi vaikka vain lämmittelemään, eikä kukaan häädä pois. Hienoa on myös, että läheinen Käppärän koulu käyttää runsaasti palvelujamme.

Muutama vuosi sitten eläkkeelle jäänyt kirjastovirkailija Taina Vettenranta ehti olla töissä Käppärän kirjastossa sen perustamisesta asti.

– Tämä rakennettiin alun perinkin kirjastoksi. Rakennuksen toisessa päässä oli päiväkoti ja yläkerrassa asuntoja, hän kertoo.

– Kirjasto rakennettiin Käppärään, koska tänne nousi siihen aikaan runsaasti kerrostaloja. Niissä asui paljon lapsiperheitä ja siksi valtaosa kirjastomme lainauksistakin tehtiin alkuvuosina lastenosastolta.

Nykyään lasten tekemät lainaukset ovat jääneet alkuvuosia vähemmälle johtuen myös siitä, että lähiseudun väestö on varttunut. Paljon lukevia lapsia ja nuoria on silti kirjastoväenkin iloksi yhä edelleen olemassa.

Käppärän kirjasto viettää 50-vuotisjuhliaan maanantaina 16. tammikuuta kello 12 alkaen.

Kahvi- ja kakkutarjoilu on kello 12–16, tai niin kauan kuin tarjottavaa riittää. Hanuristi Andre van Balen esiintyy. Elina Wallin kertoo uutuuskirjastaan kello 13–14. Kuvataitelija Katri Tella ohjaa väritystoimintaa kello 13–14.30. Käppärän koulun sanataide-kerho esittää kirjastorunoja kello 14.15. Hanuristi Andre van Balen esiintyy kello 16.

Marja-Kristiina Vainela