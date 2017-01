Mikä oli porilaisen urheiluvuoden Huipulla-teko 2016? Valitse suosikkisi ja voita 200 euron lahjakortti!

Jaa Twiittaa

Nyt käynnistyy jo perinteiseksi muodostunut Huipulla-teko -äänestys! Porin urheilutoimittajain kerho on listannut menneen vuoden suurimpia porilaisia urheilutekoja, ja nyt on lukijoidemme vuoro valita niistä kaikkein merkittävin. Eniten ääniä saanut ehdokas palkitaan lauantaina 11. helmikuuta Kauppakeskus Puuvillassa järjestettävässä tapahtumassa. Samaisessa tilaisuudessa urheilutoimittajat jakavat myös perinteisen Porin Vuoden urheilija -palkinnon. Osallistumaan pääset valitsemalla suosikkisi ohessa olevasta listasta ja äänestämällä sitä täyttämällä oheisen lomakkeen.

Kaikkien äänestäneiden kesken järjestetään arvonta, jossa onnekkain saa palkinnoksi 200 euron lahjakortin Budget Sportiin. Top Sport taas palkitsee Porin Vuoden urheilijan 150 euron lahjakortilla.

Äänestysaikaa on perjantaihin 3. helmikuuta 2017 kello 15 saakka. Äänestäjien yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen ja voittajan tavoittamiseen.

Tässä ehdokkaat:

12 vuoden valtakausi

Kultaa Ateenasta, kultaa Pekingistä, kultaa Lontoosta ja kultaa Riosta. Leo-Pekka Tähden uskomaton valtakausi kovimman vammaisurheilulajin kilpailluimmassa luokassa venyi Rion paralympialaisissa jo 12 vuoteen. Tähti oli pysynyt 100 metrin arvokisoissa täysin voittamattomana peräti yhdeksän vuotta ennen kuin koki tappion vuoden 2015 MM-kisoissa. Paralympiavuonna porilainen osoitti, että MM-tappio oli pelkkä työtapaturma. Riossa voitontahtoista huippu-urheilijaa ei pysäyttänyt edes muutamaa kuukautta aiemmin operoitu kyynärpää. Vammaisurheilun keulakuva edustaa katoavaa suomalaista luonnonvaraa. Tähti on voittaja.

Historialliset MM-mitalit

Porin tasaisissa maastoissa pahimman vastuksen tarjoaa vastatuuli. Kun niistä oloista polkee pyöräilymaailman huipulle, on tehnyt jotain ihmeellistä. Kun kirinaisena tunnettu Lotta Lepistö pääsi Dohan MM-kisojen maantieajossa loppusuoralle kärkijoukon mukana, kilpailu oli taktisesti onnistunut. Kirissä hän runttasi vahvoista reisistään kaiken irti. Kaksi naista ehti niukasti edelle, mutta noormarkkulaisen kaulaan ripustettiin komeasti MM-pronssi. Porissa on tiedetty jo vuosia, että Lotta Lepistö on kova likka. Hänen MM-mitalinsa niin maantiepyöräilystä kuin joukkueaika-ajosta todistivat sen myös muille. Ne olivat samalla suomalaisen pyöräilyhistorian ensimmäiset MM-mitalit aikuisten tasolla. Lepistölle ne olivat palkinto pitkäjänteisestä työstä, sisukkuudesta ja viime vuosien kehityksestä, mutta samalla ne saattoivat olla vasta välietappi.

Vientiä ulkomaille

FC Jazzin junioreissa voi kehittyä. ”Vientituotteet” ovat siitä aina paras esimerkki.

Jazzin junioreilla oli harvinaista vientiä jopa valtakunnallisesti ajatellen. Tuure Mäntysen sopimus Saksan Kaiserslauterniin ja Patrik Raitasen lähtö legendaarisen Liverpoolin kouluun Englantiin ovat isoja meriittejä niin pojille itselleen kuin tietysti porilaisseurallekin.

Kahden SE:n viikko

Nooralotta Nezirin askellusta 13 sekunnin aiturista uudelle tasolle osattiin odottaa. Sitä hän oli kärsimättömästi odottanut myös itse, koska tiesi, että ominaisuuksiltaan hän on 100 metrin aitajuoksussa valmis 12,8-alkuisiin aikoihin. Ilme oli silti epäuskoinen, kun digitaalit pysähtyivät Lapinlahdella hurjaan aikaan 12,82. Ehjä ja helppo juoksu siivitti porilaisen ominaisuuksiensa mahdollistamalle tasolle ja komeaan uuteen Suomen ennätykseen. Kun Neziri pääsi vauhtiin, viikkoa myöhemmin Kuortaneen juhannuskisoissa hän pani vielä paremmaksi: 12,81. Loppukesä toi Riossa paikan olympiakisojen välieriin.

Vuoden tarkin porilainen

Ampuja on valittu kolmesti Porin Vuoden urheilijaksi. Perinteitä siis on. Söörmarkkulainen nuori mies Heikki Lähdekorpi kantaa perinteitä menestyksekkäästi liikkuvan maalin kisoissa. Vuoden tarkin porilainen otti myös muhkeimman mitalisaaliin. Lähdekorpi oli joukkuekilpailuissa voittamassa MM-kultaa ja EM-hopeaa. SM-kilpailujen henkilökohtaisissa kisoissa vuosi toi niin kultaa, hopeaa kuin pronssia. Lähdekorpi sai myös Vuoden ampuja -tittelin yhtenä liikkuvan maalin joukkueen jäsenenä.

Futishuumaa Musassa

Kaupungiosajoukkue Musan Salama on kuin perhe, jossa on hyvä kasvaa, elää ja yrittää. Viime kesänä perhe kasvoi, kun MuSa järjesti Wembleylleen jalkapallohuumaa. MuSa on tehnyt viime vuosina määrätietoista työtä. Se on luottanut siihen, että ilman ylimääräistä henkseleiden paukutteluakin työ huomataan ja tuo ennemmin tai myöhemmin tulosta. Kakkosen ja Kolmosen välillä hissijoukkueena aiemmin nähty MuSa piti asemansa Kakkosen kärkikahinoissa. Ennätysyleisönsä (1 631) edessä se pääsi tavoittelemaan paikkaa Ykkösestä. Ennen karsintoja Musassa elettiin futishuumaa. Ykkönen jäi saavuttamatta, mutta porilaisseurojen ikuisessa sapelien kalistelussa MuSa voitti uusia kannattajia puolelleen.

Nousu pronssille

Pesäkarhujen seitsemän vuoden mitaliputki katkesi kesällä 2015. Seitsemän lihavan vuoden jälkeen ei tullut seitsemää laihaa vuotta, vaikka alkukesä huonolta näyttikin. Muutoksia kokenut porilaisseura oli pitkään yllättävän suurissa vaikeuksissa ja kaukana kärjen takana. Sami Österlundin johtama joukkue kuitenkin kehittyi ja oli lopulta parhaimmillaan oikeaan aikaan. Paluusta mitalikantaan tuli makea myös siksi, että Pesäkarhut nappasi pronssirevanssin rakkaasta naapuristaan Rauman Lukosta.

Porilainen tuulimylly

Porilainen ei nöyristele! Nyrkkeilijä Elina Gustafsson näytti asenteensa, kun hän pääsi uransa ensimmäisiin arvokisoihin. Porilainen tuulimylly kävi kehässä hanakasti päälle, otteli röyhkeästi ja takoi 69-kiloisten sarjassa MM-pronssia. Ei huono arvokisadebyytti. Gustafsson nosti menestyksellistä hiljaiseloa viettäneen perinteikkään nyrkkeilykaupungin taas esille.

Valitse suosikkisi * 12 vuoden valtakausi (Leo-Pekka Tähti) Historialliset MM-mitalit (Lotta Lepistö) Vientiä ulkomaille (FC Jazz juniorit) Kahden SE:n viikko (Nooralotta Neziri) Vuoden tarkin porilainen (Heikki Lähdekorpi) Futishuumaa Musassa (Musan Salama) Nousu pronssille (Pesäkarhut) Porilainen tuulimylly (Elina Gustafsson) Etunimi * Sukunimi * Osoite * Postinumero ja -paikka * Sähköpostiosoite *