Raumalaiset ärähtivät: ”Porin murteen kaunein sana kuuluu meille!”

Porin murteen kaunein sana -äänestyksen tulos kuumentaa ilmeisesti tunteita Raumalla. Porilaine.fi:ssäkin moni verkkokommentoija ilmoitti, että äänestyksen voittajasana tillukkaat kuuluu oikeasti Rauman giäleen, eikä Porin murteeseen.

– Eihän toi mikään porilainen sana ole, tai sitten olen Raumalla koko pienen ikäni puhunut Porin murretta. Sehän on niin, että Porin murre on niin rumaa, että kaunein sana täytyy ottaa Raumalta, eräs naapurikaupungin asukas tylyttää verkkosivuillamme.

– Rauman giäline sana on siis Porin murteen kaunein sana, komppaa toinen.

Porilainen murreihminen Elina Wallin on hämillään raumalaisten äksiisistä. Hän haluaisi tietää, milloin murresanavarkaus on mahdollisesti tapahtunut.

– Vuonna 1923 syntynyt mummuni käytti tillukas-sanaa, joten varkauden on täytynyt tapahtua hyvin varhain. Sekin kiinnostaisi kovasti, miten porilaiset ovat varkauden tehneet. Onko tillukkaat viety raumalaisten jalasta vai suusta ja onko käytössä kenties ollut jotain välineitä, kuten kutimet, Wallin veistelee.

– Kas kun ei Kaarle Kustaa soittanut ja kysynyt, miksi olemme varastaneet ruotsin kielestä sanoja, kuten hantuuki ja kaffeli, hän jatkaa.

Vakavasti puhuen Wallin pitäisi ihmeellisenä sitä, ettei kahden näin lähekkäin sijaitsevan kaupungin murteissa olisi yhteisiä sanoja. Porin murre kuuluu lounaisiin välimurteisiin, joten meillä on paljon sanastoa sekä Lounais-Suomesta että Hämeestä.

– Tamperelaiset voisivat olla yhtä lailla näreissään, sillä meillä on heidänkin kanssaan monta yhteistä murresanaa.

Koimme velvollisuudeksemme vielä selvittää, ovatko raumalaiset laajemminkin poissa tolaltaan tillukkaiden takia. Päätimmekin ottaa yhteyttä Suomen tai ainakin somen kuuluisimpaan Rauman giälen käyttäjään, huumorihahmo HesaÄijään (muusikko-koomikko Marios Kleovoulou).

HesaÄijä tunnetaan Facebook-videoista, joissa tulisieluinen raumalainen hermostuu helposti ja havainnoi maailmaa kohtuuttoman kovaäänisesti Rauman murteella. Niin kävi nytkin.

– Porilaise ova just tomssi, et ne pöllivä sanoi muilt ja väittävä niit omiksee! Raumlaise keksivä tillukka sana muistaakseni vuan 1746, jonk jälkke se o ollu tosi vahvast arkisanastos mukan. Minul tillukka esiintyy vähintää joka neljännes lausees!

HesaÄijän mukaan porilaisten olisi nyt vain syytä lopettaa asioiden pölliminen ja hyväksyä se, että Pori on suuremmasta koostaan huolimatta vain ”yks iso lähiö Satakunna ainool ja oikeel kaupunkikeskittymäl, Raumal”.

– Porilaise ova silti minust iha mukavii. Sikses, huumorimies heltyy lopuksi.

Dosentti Tommi Kurki Turun yliopistosta pistää onneksi riidan poikki. Satakuntalaisia murteita tutkinot yliopistonlehtori nimittäin arvio villasukkaa tarkoittavan tillukas-sanan kuuluvan vanhastaan sekä Porin että Rauman murteeseen.

Reissun päältä tavoitettu Kurki ei päässyt tarkistamaan sanaa koskevia tietoja tarkemmin, koska ei ollut työpaikallaan. Hän joka tauksessa toteaa, että tillukas-sana on siinä mielessä murteellinen, että sanaa on käytetty vain tietyillä murrealueilla, ei koko maassa.

– Käsittääkseni sanan levikki, eli alue, jolla sitä on käytetty, on ollut suomen murteissa aika suppea. Toisaalta se on kattanut vanhastaan sekä Rauman että Porin.

Tommi Kurki toteaa, että Rauman ja Porin murteessa on toki paljon eroja, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä. Osa näistä on sanastollisia.

– Tässä mielessä ei voi olettaa, että jokin murresana olisi vain Rauman tai Porin murteen sana.

Se, että sana olisi esiintynyt useammassa murteessa, ei vähennä hänen mukaansa yhtään sen murteellisuutta.

– Loppujen lopuksi sellaisia sanoja, jotka olisivat esiintyneet vain jossain tietyn paikkakunnan murteessa, on verrattain vähän. Sanojen levikki on usein tätä laajempi.

Kimmo Lehto