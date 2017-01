TÃ¤ltÃ¤ nÃ¤yttÃ¤vÃ¤t Porin uudet sÃ¤hkÃ¶iset kaupunkipyÃ¶rÃ¤t

Jaa Twiittaa

Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitetään parhaillaan uutta sähköistä kaupunkipyöräjärjestelmää. Vuoden mittaisessa hankkeessa rakennetaan pilottijärjestelmä, joka tulee aluksi opiskelijoiden ja SAMK:n henkilökunnan käyttöön Asema-aukion uudella kampuksella.

Kokemusten perusteella tutkitaan, miten järjestelmä voitaisiin ottaa tulevaisuudessa laajempaan käyttöön Porissa. Vuoden mittaisen hankkeen aikana projektiorganisaatio esimerkiksi selvittäät, olisiko kaupunkipyöriä mahdollista ladata aurinkopaneelien avulla ja miten pyörien varaus sujuisi puhelimen kautta.

– Hanke käynnistyi virallisesti vuoden alussa ja olemme nyt hankkineet viisi sähkökäyttöistä matalarunkopyörää. Työtä järjestelmän eteen on toki tehty jo aiemmin. Opiskelijat ideoivat hankkeen toissa vuonna, SAMK:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisen opintojakson aikana, taustoittaa lehtori Riitta Dersten Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen tavoitteena on tuoda sähköiset kaupunkipyörät latauspisteineen laajaan käyttöön Porin kaupungissa. Myöhemmin se malli voisi laajentua muuallekin.

– Järjestelmän käytön laajentaminen riippuu siitä, millaisia kokemuksia hankkeessa saadaan ja miten hyvin asiat etenevät. Se meillä on joka tapauksessa tavoitteena, että jo ensi vuonna järjestelmää avataan kaupunkilaisille nykyistä laajemmin, Riitta Dersten toteaa.

Sitä ennen ammattikorkeakoulun väellä on ratkaistavana monta pulmaa. Esimerkiksi aurinkosähköllä lataamisen ongelma on siinä, etteivät tuotanto ja käyttö oikein kohtaa.

Kaupunkipyörät ovat arvatenkin käytössä ja poissa latauspisteestä kesäpäivisin, jolloin aurinkopaneelit tuottavat runsaasti sähköä.

– Nämä ovat asioita, joihin etsitään vastauksia tämän vuoden aikana, Riitta Dersten toteaa.

Satakuntaliitto myönsi hankkeelle 60 000 euron AIKO-rahoituksen vuodelle 2017. SAMK:n lisäksi hankkeessa on mukana Porin kaupunki.

Kimmo Lehto