Johtaja Papinsaaren ”Vaalikarjalan mainosopas” tarjoaa parhaat vinkit kuntavaaliehdokkaille

Hyvä kuntavaaliehdokas, vaaleihin on aikaa enää muutama kuunkierto. Oletpa jo valtuustossa istuva härkä tai vasta ehdokkaaksi asettunut untuvikko, ohessa neuvoja oman vaalimainontasi toteuttamiseen.

Vaalikarjalla tarkoitetaan äänestäjiä. Ehdokkaana sinun kannattaa jaotella äänestäjäkunta lypsykarjaan, lihakarjaan ja siipikarjaan. Profiloinnin avulla vaalimainonnan kohdentaminen on tehokkaampaa. Vaikka karja on kesytetty, se kaipaa paimentamista. Jos käytät mainostamiseen pääosin printtimediaa, tulee sinun toimia kuin karjapaimen. Jos kampanjoit enemmän netissä ja somessa, rooliminäsi on sähköpaimen.

Ohessa esimerkkejä kustakin karjalajista.

Vuohet ovat kovia märehtimään. SK:n tekstaripalsta on oivallinen tutustumisareena porilaisvuohien ajatusmaailmaan. Vuohet mäkättävät vuodesta toiseen mopoautojen kaahailuista, naapurien nurmikonleikkuusta ja lehtipuhaltimen käytöstä, torilavasta ja räkäklimpeistä katukäytävällä.

Vuohien herumiskausi ajoittuu huhtikuulle, joten niihin vetoava, riittävän kokoisella nuolukivellä varustettu ehdokas on vaaleissa vahvoilla. Vuohet odottavat ehdokkaalta nuhteettomuutta myös vaalikauden aikana. Viekkaudella ja vääryydellä seminaarimatkoilla itsensä astuttaneet saavat ikuisen syntipukin korvamerkin.

Lampaat ovat vuohia helpommin karismaattisen paimenen vietävissä. Lammas ajattelee enemmän ala- kuin yläpäällään, joka saattaa johtua muita suuremmasta kivesten painosta suhteessa elopainoon. Lampailla on erityisen voimakas laumavaisto, joka vetää niitä sankoin joukoin toreille ja soppatykkien lämpöön. Lempeästä lampaasta saattaa vanhemmiten tulla kyynistynyt pässi, jolle on turha tuputtaa uusia ajatuksia.

Kanat ovat epävarmoja mielipiteissään. Ne onnistuvat munimaan kerran päivässä ja käyttäytyvät usein päättömästi. Erityisesti ne kavahtavat poliittisia broilereita tai kultamunia lupaavia vanhoja kukkoja, joiden virikemunat ovat jo löysiä. Vaalivalvojaisissa toimii yhteishenkeä kohottava huuto: Yks kakkaa, kaks kakkaa, muuta sitten ei tarvitakkaan.

Vaaliviikonloppuna lehmät ovat pyhiä. Asiat aina kahdesti pureksivat naudat ratkaisevat useimmat vaalit. Kaikki kandidaatit hamuavat maan tärkeimmän äänestäjäkunnan utareita. Lehmällä on neljä mahaa, jonne varomattoman ehdokkaan vaalibudjetti helposti sulaa.

Lehmiä vaalikarjakseen halajavan kannattaa varoa liukumiinoja, joihin moni kampanja on kaatunut. Äkkijyrkän kotimaisen rotuhaaran edustajat, kyytöt, saattavat vauhkoontua ja jättää jälkeensä niitäkin vaarallisempia jytkyjä. Vaalipuheen introkappaleeksi sopii Akin ja Turon Mahtisonni.

Menestystä kampanjaan. Muista lupauksissasi, että käytännön valtuustotyössä päätökset ratkaisee lopulta vain yksi teesi, joka lainaa George Orwellin Eläinten vallankumousta:

Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Altti Papinsaari

Luova johtaja, altti[a]papinsaari.fi