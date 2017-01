Porin yökerhojen lupapulmat laajenevat: myös Soma laittoi ovet kiinni väliaikaisesti

Jaa Twiittaa

Porin yöelämä on tammikuussa tavallista hiljaisempaa, sillä peräti kaksi yökerhoa on joutunut laittamaan ovensa väliaikaisesti säppiin jatkoaikaluvan puuttumisen takia. Cabaretin lisäksi myös Isokarhun kattokerroksessa toimiva Soma on parhaillaan vailla alkoholianniskelun jatkoaikalupaa.

– Jatkoaikalupahakemuksemme myöhästyi käsittelystä piirun ja tämän takia saisimme olla vai kahteen asti auki. Siitä syystä pidämme nyt viikonloppuna Somassa suunnittelutauon ja ovet kiinni ja palaamme entistä virkeempänä ensi viikolla asiaan, Soman Facebook-sivuilla kerrotaan.

Ravintolapäällikkö Matias Niekka vahvistaa tiedon oikeaksi. Hän uskoo, että Soma saa uuden jatkoaikaluvan jo pian.

Aiemmin myös yökerho Cabaret tiedotti joutuneensa pistämään toiminnan tauolle ”lupateknisistä syistä”. Myöhemmin tarkentui, että kyseessä on jatkoaikalupahakemuksen käsittelyn pitkittyminen.

– Uskomme, että lupa tulee lähiaikoina, vielä tammikuun aikana. Avaamme yökerhon mahdollisimman pian, Ravintolakonserni Restamaxin toimitusjohtaja Markku Virtanen kertoi Porilaine-lehden artikkelissa.

Virtanen ei ruotinut jatkoaikaluvan puuttumisen syitä tarkemmin. Hänen mukaansa viranomaisten ja ravintolayhtiön välillä on kuitenkin käyty ”erittäin hyvä keskustelu ja asia on nyt edennyt hyvin”.

Samaisessa jutussa Lounais-Suomen aluehallintoviraston alkoholiylitarkastaja Heikki Mäki totesi, että noin 130 jatkoaikalupahakemuksesta 5-10:n käsittely pitkittyy syystä tai toisesta.

Kimmo Lehto