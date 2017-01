ELY-keskuksen asiantuntija: ”Särkikaloja pidetään suotta roskakaloina”

Jaa Twiittaa

Särkikalat ovat olleet Suomessa tärkeitä ruokakaloja, mutta nykyään niiden käyttö ruokana on vähäistä ja ne mielletään usein ns. roskakaloiksi. Särkikaloja väheksytään suotta: niistä saa valmistettua maukkaita ja terveellisiä ruokia ja lisäksi niiden syöminen on vesiensuojeluteko! Särkikaloista tunnetuimmat ovat särki ja lahna, mutta vesissämme elää särkikalalajeja lähes 20, kuten pasuri, ruutana, salakka, suutari ja säyne.

Särkikalat viihtyvät rehevöityneissä vesistöissä

Rehevöityneen vesistön tunnusmerkkejä ovat sinileväkukinnat, veden samentuminen, rantojen umpeenkasvu, vesikasvillisuuden lisääntyminen ja muutokset kalastossa. Vesistöjen rehevöityessä särkikalat pärjäävät muita kalalajeja paremmin ja ne toimivat osaltaan rehevöitymisen ylläpitäjinä. Ne syövät eläinplanktonia, joka puolestaan pitää kasviplanktonin (levien) määrän kurissa. Runsas särkikalakanta vähentää eläinplanktonin määrää, jolloin levät pääsevät runsastumaan. Särkikalat pöyhivät pohjaa ruokaa etsiessään, mikä lisää ravinteiden vapautumista pohjalietteestä levien käyttöön. Särkikaloihin on sitoutuneena paljon ravinteita, joten niiden kalastuksella vesistön ravinnetase paranee.

Tuontikalan tilalle lähikalaa

Suomalaiset syövät kalaa vuodessa lähes 15 kg per henkilö. Suurin osa tästä on ulkolaista tuontikalaa. Kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt 2000-luvulla noin kolmanneksella ja tuontikalan määrä on vastaavasti lähes kaksinkertaistunut. Tuontikalasta suurin osa on norjalaista kasvatettua lohta. Kotimaisista kaloista syödään eniten kasvatettua kirjolohta. Luonnonkalojen osuus on varsin pieni.

Kotimainen kala on hyvä valinta niin ympäristön kuin terveellisen ruokavalionkin kannalta. Kala on erinomainen proteiininlähde ja sisältää D-vitamiinia ja hyviä rasvahappoja. Särkikalat tarjoavat eettisen ja ekologisen vaihtoehdon tuontikalalle ja kasvatetulle kalalle ja samalla yhden aidon lähikalavaihtoehdon.

Särkikalasta herkkua pöytään

Särkikaloja kaihdetaan ruuanvalmistuksessa niiden runsasruotoisuuden vuoksi. Oikein käsiteltynä ja valmistettuna särkikala muuttuu keittiössä moneksi herkkuateriaksi. Savustettu lahna on tästä hyvä esimerkki. Särjen voi pyöräyttää massaksi tehosekoittimella ja tehdä kalamassasta murekkeen, pihvejä tai pullia. Särjistä kannattaa kokeilla valmistaa myös purkkisärkeä uunissa eli ns. savolaista sardiinia. Pitkällä haudutuksella ruodot pehmenevät huomaamattomiksi. Myös kokit ovat kokeilleet särkikalaa uudella innolla ja ihastuneet. Reseptejä löytyy netistä runsaasti ja jalostettuja särkituotteita on tarjolla kauppojen hyllyilläkin.

Naantali haastaa lähikalan käyttöön

Lounais-Suomen ympäristöohjelmaa toteuttavalla haasteareenalla Naantalin kaupungin ateriapalvelut on haastanut toisten kuntien ruokapalveluja tarjoamaan lähikalaa ruokalautasillaan. Naantalissa lähikalapihvejä (särki, lahna ja ahven) on ollut tarjolla mm. kouluissa jo useamman vuoden ajan. Naantalin haasteeseen ovat tähän mennessä vastanneet Salon, Paimion ja Kaarinan kaupunki, Sauvon kunta sekä Arkea Oy.

Sanna Kipinä-Salokannel

Kirjoittaja työskentelee Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

