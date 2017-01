Kotipizza tulee Puuvillaan

Jaa Twiittaa

Kotipizza-ketju on vahvistamassa jalansijaansa Porista, sillä ketjun pizzeria avataan ensi kuun aikana Puuvillan kauppakeskukseen.

– Pizzeria on tulossa Puuvillan katutasoon samalle kulmalle, jossa on nyt esimerkiksi Hesburger, Picnic ja Arnolds, kertoo myyntipäällikkö Petri Nevala.

Tarkka avajaispäivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta se on helmikuun alkupuolella.

Henkilörekrytoinnit pizzeriaan on jo tehty.

– Porilaisista ei löytynyt niin paljon hulluutta, että kukaan täkäläinen olisi ryhtynyt uudeksi Kotipizza-yrittäjäksi. Puuvillan pizzerian yrittäjä tuleekin Pohjanmaalla. Hänellä on jo vanhastaan Kotipizza-yritys Vaasassa.

Uuteen pizzeriaan tulee noin 40 asiakaspaikkaa ja tiski, jossa voi odotella take away -pizzoja. Pizzeria aukeaa lounasaikaan ja on auki arkisin iltayhdeksään.

– Tämä on nyt meidän kolmas pizzeriamme Porissa. Kaksi muuta sijaitsevat huoltoasemilla Tiilimäellä ja Yyterissä, Petri Nevala mainitsee.

Hänen mukaansa muita uusia ketjun yrityksiä ei ole tällä hetkellä suunnitteilla Poriin, vaikka kaupungissa voisi olla potentiaalia.

– Esimerkiksi Vaasassa meillä on 10 Kotipizza-pizzeriaa, Nevala heittää vertailun vuoksi.

Marja-Kristiina Vainela