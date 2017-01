Nuori hurmuri etsii laatua ja tyyliä

Jaa Twiittaa

Näköhavainto Porin kaduilta osoittautuu oikeaksi: perinteisiä prehjuhousuja näkee entistä harvemmin, sillä yhä useampi nuori mies on hyvin kiinnostunut tyylikkäästä pukeutumisesta.

Myyntipäällikkö Ritva Männistö Sokos Satakunnan miestenosastolta vahvistaa, että monet nuoret miehet ovat nykyään erittäin laatutietoisia. He ovat tarkkoja vaatteiden istuvuudesta ja etsivät tiettyjä vaatemerkkejä.

– Minusta on hienoa, että tietyt kotimaiset vaatemerkit ovat hyvin kysyttyjä, Männistö iloitsee.

Myös juhlapukeutuminen on tärkeää.

– Tyttäreni ylioppilasjuhlissakin näin, miten fiksusti nuorukaiset olivat pukeutuneet. Pukumuoti on hyvin kapeaa ja lahkeet ovat lyhyet. Nuoret miehet käyttävät rohkeasti värejä: muotivärinä nuorten miesten puvuissa on jo jonkin aikaa ollut sininen, tulossa ovat myös vihreät puvut.

Männistö on havainnut, että kun nuori mies tulee pukuostoksille äitinsä kanssa, mielipide-eroavaisuuksia puvun mallista ja koosta tulee paljon. Nuorukainen haluaisi kapeaa ja lyhyttä, äiti taas hieman väljempää.

– Äidit ehkä toivovat, että puku mahtuisi kasvavan pojan päälle vielä muutamissa seuraavissakin juhlissa. Myös äidin käsitys hyvän näköisestä puvusta voi olla erilainen kuin pojan.

Keväällä muotia miesten pukeutumisessa ovat kukkakuviot ja graafiset kuviot. Niitä näkee erityisesti paidoissa ja kravateissa.

Päällysvaatteet kiinnostavat myös. Kerrospäällikkö Pia Holkko Muotitavaratalo Ratsulasta kertoo, että moni nuorukainen on käynyt ostamassa oikein ulsterin.

Miesasiakkaille on myös tyypillistä, että jos he ostavat housut, niiden lisäksi ostetaan myös sopiva paita ja asusteet, ehkä kengätkin.

– Olen työskennellyt tällä alalla jo 30 vuotta, ja toki aina on ollut myös pukeutumisesta kiinnostuneita nuoria miehiä. Omassa nuoruudessani pukeutumiskulttuuri oli varsin yhtenäistä, iso osa nuorista pukeutui keskenään varsin samalla tavalla. Nykyään erilaisia tyylejä on paljon enemmän.

Vaatekaupan myyjänä Holkko on luonnollisestikin iloinen siitä, että kaikki nuoret eivät suinkaan tilaa vaatteitaan vain netistä, vaan käyvät ostoksilla kivijalkamyymälöissä.

– Ja vaikeaa olisikaan saada täydellisesti istuvaa pukua netistä tilattuna, hän huomauttaa.

Moni nuori mies ottaa vaateostoksille mukaansa makutuomarin, joko äidin tai jonkun kavereistaan.

– Nuorilla miehillä on selvästi halua panostaa pukeutumiseensa sekä aikaa että rahaa. Alennusmyynnit tuntuvat kiinnostavan nuorukaisia kovasti, mutta miehille tyypillistä on, että he kuitenkin päätyvät ostamaan normaalihintaisen tuotteen, huomauttaa myymäläpäällikkö Maiju Valtanen Puuvillan Jack & Jonesista.

Ostoksilla käy hyvin muotitietoisia kavereita, joilla on ikää 16 vuotta ja risat.

– Useat nuorimmista asiakkaista on etsinyt ja saanut pukeutumisideoita netistä. Youtube-tähtien suunnittelemat mallistot ovat hyvin kysyttyjä.

– Ja muoti on hyvin, hyvin piukkaa. Välillä minun mielestäni hieman liiankin piukkaa, Valtanen hymyilee.

Fiksut vaatteet antavat kantajalleen ryhtiä, pohtii 21-vuotias Akseli Kangasniemi. Hän itse sanoo olevansa kauluspaitamiehiä.

– Minulla on ainakin 40 kauluspaitaa. Jos löydän mieleisiäni paitoja, saatan ostaa niitä vaikka kymmenen kerralla, hän kertoo.

Mieltymys kauluspaitoihin voi olla Kangasniemellä verenperintöä. Myös hänen isänsä oli kuulemma nuorena miehenä kova käyttämään niitä.

Fiksu pukeutuminen alkoi kiinnostaa Kangasniemeä erityisesti niinä vuosina, kun hän opiskeli kauppaoppilaitoksessa.

– Silloin vielä tosin saatoin yhdistää kauluspaidan collegehousuihin, hän hekottelee.

Nuori mies harrastaa vilkasta yöelämää. Akseli Kangasniemi kertoo, että kun hän ystäväporukoineen lähtee ulos, koko miesseurue sonnustautuu kauluspaitoihin.

– Olen tarkka siitä, minkälaisessa asukokonaisuudessa lähden liikkeelle. Saatan vaihtaa vaatteeni parikin kertaa ennen liikkeelle lähtöä. Usein päädyn kuitenkin siihen ensimmäiseksi sovittamaani asuun.

Kangasniemi väittää olevansa nuuka. Hän ei halua maksaa vaatteista ylettömästi. Tosin jos hän löytää mieleisensä vaatteen, hän yleensä ostaa sen.

– Vaatemerkeistä en kovasti perusta: Ostan vain sellaisia vaatteita, jotka miellyttävät silmää riippumatta merkistä.

Kangasniemi aloitti keväällä työt automyyjänä Rinta-Joupilla.

– Töissä on hyvä pukeutua fiksusti. Tosin työn vastapainoksi saatan pukeutua vapaa-ajallani entistä rennommin.

Poikamieselämää viettävä Akseli Kangasniemi myöntää, että hänen yksiönsä on todellinen poikamiesboksi: tavaroita ja vaatteita on asunnossa välillä sotkuksi asti.

– Olen huono luopumaan vanhoista vaatteista. Onneksi minulla on sentään asunnossani iso vaatehuone, hän virnistää.

Marja-Kristiina Vainela