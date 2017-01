Matka Ulasoorin kouluun kulki joskus ojanpohjan kautta

Jaa Twiittaa

Ulasoorin koulu oli Anne Ruuhimäen mielestä kelpo paikka. Opettajat olivat asiallisia, koulukaverit mukavia ja oman koulun keittäjän tekemä ruoka hyvää.

Ruuhimäki kävi kyseistä koulua vuosina 1968–74. Nyt hän puuhaa koulun entisten oppilaiden ja opettajien yhteistapaamista.

– Olisi mukava muistella vanhaa opinahjoa yhdessä.

Reikossa koko ikänsä asunut Anne Ruuhimäki muistelee, kuinka hän oikaisi pitkään koulumatkat lähipeltojen poikki. Kun se kiellettiin, lapsijoukko kulki kouluun joko pikatien piennarta tai sitten junanraiteita.

– Joskus junantulo yllätti, ja oli hypättävä ojaan, Ruuhimäki hymähtää.

Lapsia kävi Ulasoorin koulussa aina Preiviikin, Paarnoorin, Pietniemen, Viasveden ja Uudenniityn alueelta.

– Meitä oli ensimmäisillä luokilla parikymmentä oppilasta, mutta viidennellä ja kuudennella luokalla vain kahdeksan, koska suuri osa luokkamme oppilaista lähti oppikouluun.

Hänen tietojensa mukaan Ulasoorin koulun toiminta loppui 1990-luvun puolivälissä. Kaupunki myi koulun vuonna 2000, jonka jälkeen siinä toimi lastensuojelulaitos.

– Nykyään vanhassa koulurakennuksessa ei käsittääkseni ole toimintaa, Ruuhimäki sanoo.

Ulasoorin entisten koululaisten ja opettajien yhteinen kokoontuminen on lauantaina 4. maaliskuuta kello 17 alkaen Yyterin kylpylähotellissa. Järjestäjät toivovat, että osallistujat ottaisivat mukaan vanhoja, Ulasoori-vuosien aikaisia valokuviaan.

– Olen perustanut ryhmän Facebookiin nimellä Ulasoorin Ala-Aste. Siinä on nyt 122 jäsentä. Toivon saavani tätä kautta vietyä tietoa eteenpäin myös kokoontumisesta, Anne Ruuhimäki sanoo.

Viimeinen ilmoittautumispäivä tapahtumaan on 4. helmikuuta. Ilmoittautumisen voi tehdä Facebook-ryhmän kautta.

Marja-Kristiina Vainela