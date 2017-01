Noormarkun jylhän jugend-linnan historiaan kuuluu rakkautta ja tuhoa – punaiset tekivät ruokasalista hevostallin

Jaa Twiittaa

Nuori Walter Ahlström astui sisään helsinkiläiseen arkkitehtitoimistoon postikortti kädessään. Kortissa komeili kuva jugend-tyylisestä linnasta, johon Ahlström oli ihastunut reissatessaan Englannissa. Juuri tällaisen metsästyslinnan hän halusi nyt Noormarkkuun.

Raha ei ollut unelmien tiellä, se oli selvää. Walterin isän, Antti Ahlströmin perustama sahateollisuusbisnes kukoisti ja tahkosi perheelle varallisuutta. Walterista oli pienestä pitäen kasvatettu yhtiön seuraavaa johtajaa, ja sellainen hän oli ilmeisesti luonnostaankin. Tästä kielii se, että jo pikkupoikana hänet tunnettiin lempinimellä ”Patruuna”.

– Aikuisena Walter arvosti ylellisyyttä. Hän matkusti omalla junavaunulla ja hänellä oli upea huvipursi sekä useita purjeveneitä. Walter piti myös hyvistä sikareista ja laadukkaista konjakeista, kertoo A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n asiakkuuspäällikkö Tiina Rajala.

Ei ihme, että patruunan unelmalinnasta tuli vielä prameampi kuin englantilainen esikuvansa. Tilaa oli yli 1 700 neliömetriä ja talossa oli iso keittiö, monta salia ja jopa oma vesitorni.

– Hieno ensiasunto nuorelleparille, naurahtaa A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Peter Ahlström.

Walter Ahlström tosiaan muutti Havulinnaan tuoreen aviovaimonsa Lillin kanssa vuonna 1901, jolloin patruuna oli vasta 26-vuotias. Täällä asuessaan pariskunta sai kaikkiaan neljä lasta.

– Havulinna oli täynnä elämää, sillä tästä tuli suvun uusi kokoontumispaikka. Aiemmin keskuspaikkana oli toiminut ruukin edellinen päärakennus, Isotalo, taustoittaa Tiina Rajala.

Valoisille ajoille tuli äkillinen loppu keväällä 1918, kun Suomessa raivosi sisällissota. Punaiset valtasivat Noormarkun ruukkialueen ja perustivat sinne tukikohdan.

Patruuna perheineen oli jo aiemmin vaihtanut maisemaa, mikä olikin ainoa järkevä ratkaisu. Jos näin merkittävä teollisuusjohtaja olisi jäänyt Havulinnaan, patruuna olisi todennäköisesti kokenut veljensä kohtalon. Punaiset ampuivat Rafael Ahlströmin Koliahteella yhdessä 15 muun yhtiön johtohenkilön ja virkailijan kanssa.

Havulinnasta tuli miehityksen aikana majapaikka punakaartilaisille sekä heidän avukseen tulleille venäläisille sotilaille. Miehityksen aikana linnan irtaimisto tuhottiin lähes kokonaan.

– Meno oli vauhdikasta. Ranskalaisista ovista esimerkiksi tuotiin sisään hevosia ja ruokasalia pidettiin hevostallina, Tiina Rajala kertoo.

Ruukin rakennukset kokivat muutenkin kovia. Yhtiön pääkonttori taas pääsi muuttamaan takaisin Noormarkuun vasta vuonna 1920, kun pääkonttorirakennus oli saatu kunnostetuksi. Isotalossa on edelleen nähtävissä kuulanreikiä ja pistimenjälkiä, jotka on jätetty muistoksi synkästä ajasta.

Havulinna palasi remontin jälkeen asuinkäyttööni vielä parinkymmenen vuoden ajaksi. Täällä varttui esimerkiksi Maire Gullichsen, joka myöhemmin rakennutti miehensä Harry Gullichsenin kanssa ruukkialueen kolmannen päärakennuksen Villa Mairean.

– On mielenkiintoista, miten erilainen Villa Maireasta tuli verrattuna Maire Gullichsenin lapsuudenkotiin. Havulinnan sisätilat ovat tummat ja sokkeloiset, kun taas Villa Mairea on täynnä valoa ja avaruutta, Tiina Rajala sanoo.

Rajalan mukaan Havulinna on nykyäänkin erityisesti miesten suosikki, kun taas naiset arvostavat useammin Villa Maireaa tai Isotaloa. Havulinnan arkkitehtuurissa on kieltämättä havaittavissa miehistä harteikkuutta.

Sisällä jugendille ominaista tummaa kansallisromanttista jylhyyttä löytyy erityisesti Havulinnan aulasta.

Täällä on myös merkkejä patruunan vankkumattomasta fennomaniasta eli suomenmielisyydestä. Aulan takassa komeilee suomenkielinen teksti ”Oma koti kullan kallis”, vaikka linna rakennettiin ruotsinkielisen perheen kodiksi.

– Walter esimerkiksi kirjoitti rakkauskirjeensä Lillille suomeksi, vaikka molempien äidinkieli oli ruotsi. Ilmeisesti hän piti suomea rakkauden kielenä, hymyilee Tiina Rajala.

Aulan takka teksteineen näkyy vanhassa valokuvassa, joka on säilötty yhtiön arkistoihin. Kuvassa sodassa vammautuneet sotilaat kuuntelevat radiota takan edustalla.

Kuva juontuu sota-ajalta, jolloin Havulinna toimi yksityisesti rahoitettuna toipilassairaalana. Sodan jälkeen Havulinnasta tuli vielä kuntoutussairaala.

– Havulinnan tornista tehtiin ilmavalvontaa. Noormarkkua ei koskaan pommitettu, mutta talvisodassa neuvostoliittolaisten pommikoneiden reitti Porin satamaan kulki usein Noormarkun yli, Peter Ahlström kertoo.

Sodan jälkeen Havulinna ei ole enää ollut kenenkään koti. Toisaalta se on edelleen symbolinen koti koko Ahlströmin laajalle suvulle, johon nykyään kuuluu liki 400 jäsentä.

Tämä on keskeinen syy sille, ettei yli 115 vuotta vanhaa Havulinnaa ole päästetty rapistumaan, vaan se on edelleen loistossaan.

– Koko Noormarkun ruukilla on suuri merkitys suvulle, ja kulttuuriperinnön vaaliminen on yksi yhtiömme perusarvoista. Meille on tärkeää pitää nämä vanhat rakennukset arvoisessaan kunnossa, Tiina Rajala toteaa.

Havulinna on siinä mielessä erityisasemassa, että juuri täällä järjestetään esimerkiksi yhtiökokous aina toukokuussa. Muita suvun kokoontumisia ja tilaisuuksia järjestetään linnassa pitkin vuotta, sillä Havulinna monine makuuhuoneineen tarjoaa hyvät majoitusmahdollisuudet.

Suvun ja yhtiön ulkopuolisia ihmisiä Havulinnaan päästetään vain harvoin. Linnassa ei ole esimerkiksi järjestetty yleisökierroksia, jotka ovat tehneet esimerkiksi Villa Mairean tiloista tuttuja suurelle yleisölle.

– Pienessä mittakaavassa olemme tarjonneet Havulinnaa meille erityisten tärkeiden yhteistyöyritysten käyttöön, Peter Ahlström kertoo.

Havulinnaan on majoitettu myös arvovieraita. Näin on tehty koko linnan historian ajan.

– Tietääksemme lähes kaikki Suomen presidentit ovat vierailleet Noormarkussa. Eräs heistä aivan hiljattainkin, hymyilee Ahlström.

Arvovieraat pitävät Noormarkun ruukkialueesta erityisesti siksi, että täällä saa olla rauhassa. Kyseessä kun on yksityisalue.

Kimmo Lehto