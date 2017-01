Tarinanrakastaja syö itsekin leffassa – jos muistaa

Jaa Twiittaa

Porin Finnkinon teatteripäällikkö Päivi Outakorpi tuntee porilaisen elokuvamaun.

Et ole aina ollut töissä elokuvateatterissa. Kerro entisestä elämästäsi.

– Nuorempana työskentelin kirjakaupoissa, sillä pienenä halusin kirjastotädiksi. Kun muutin perheeni kanssa Joensuusta Poriin 1993, pääsin aluksi myymäläpäälliköksi Suomalaiseen Kirjakauppaan. Vuonna 2000 aloitin nykyisessä työssäni Finnkinossa.

– Olen aina rakastanut tarinoita. Välineellä ei minulle ole niin väliä, eli on melko lailla sama, luenko kirjaa tai katsonko elokuvaa.

– Muuttoni Poriin Itä-Suomesta sujui aluksi kankeasti. Istuin työmatkoilla täkäläisellä linja-autossa ja ihmettelin, mistä ihmiset oikein puhuvat. Lopulta kotiuduin Poriin oikein hyvin, enkä enää muuttaisi täältä pois. Riittää, kun silloin tällöin pääsen piipahtamaan vanhoilla kotiseuduilla. Siellä alan välittömästi puhua Karjalan murretta.

Minkälaisista elokuvista porilaiset pitävät?

– Porissa mennään aikalailla valtavirran mukana, mutta tietenkin täkäläisiä kiinnostaa erityisesti, jos elokuvassa joku pilkahdus satakuntalaisuutta.

– Kaikkein suosituin elokuva minun täällä työssäoloaikanani on ollut Irwin Goodmanin elämästä kertova Rentun ruusu, jonka ohjasi Timo Koivusalo. Elokuva tuli ensi-iltaan 2001 ja sitä kävi katsomassa meillä yli 18 000 katsojaa. Toiseksi suosituin elokuva taisi olla Taru sormusten herrasta -elokuvatrilogian ykkösosa.

– Paikallisin voimin tehty Samurai Rauni Reposaarelainen on myös hyvä esimerkki siitä, miten paikallinen kiinnostaa porilaisia. Elokuvalla oli erikoislaatuisuudestaan huolimatta varsin hyvä suosio ja se meni meillä pitkään. Onkin jännää, miten tuttuakin tutummat maisemat näkee elokuvissa käydessään uusin silmin.

Elokuvissa syöminen – uhka vai mahdollisuus?

– Minusta se on molempia. Itse suhtaudun syömiseen elokuvissa rennosti: ajattelen, että joku on voinut olla niin kiireinen koko päivän, että ehtii syömään vasta leffaan päästyään. On myös elokuvia, joita katsoessa kukaan katsojista ei syö mitään, ja sitten taas leffoja, joissa kaikki syövät.

– Itse tykkään ottaa elokuviin mukaan jotain pientä hyvää syötävää. Juomista pitää olla myös. Usein käy vain niin, että jos elokuva on oikein hyvä, unohdan syödä ja kaikki mukaani varaamani herkut ovat koskemattomia vielä leffan päätyttyäkin.

– Ymmärrän kuitenkin heitä, joita karkkipapereiden rapina ja ruoan rouskutus häiritsevät elokuvissa.

Minkälaisia elokuvia katsot itse mieluiten?

– Pidän monenlaisista leffoista. Voin nauraa vatsa kippurassa animaatioita, mutta tykkään myös vakavista draamaelokuvista ja seikkailuista. Vain kauhu- ja väkivaltaleffat jäävät minulta väliin. Kuten sanottu, tärkeintä minulle on aina elokuvan tarina.

– Jos on valittava 3D- tai 2D-elokuva, valitsen useimmiten 2D:n. Se saattaa osittain johtua siitä, että käytän silmälaseja, ja 3D-lasit yhdistettynä silmälaseihin on vähän raskas yhdistelmä. Aina 3D ei edes mielestäni anna elokuvalle lisäarvoa, vaikka tietenkin on myös upeita esimerkkejä siitä, miten komealta 3D-kuva voi näyttää. Tällaisia ovat muun muassa The Great Gatsby, Gravity ja Harry Potterit.

– Olen iloinen siitä, että elokuvissa käyminen on kaikista kotiteatterimahdollisuuksista huolimatta kovin suosittua edelleen. Toissa vuonna Suomessa lyötiin kaikkien aikojen kävijäennätys sitten vuoden 1983, ja viime vuosi oli lähes yhtä hyvä. Porissa ensi-iltaan tulee vuosittain noin 200 elokuvaa, joten siinä on kyllä katsottavaa.

Marja-Kristiina Vainela