Veera Forsbackan kolumni: Aina saa laulaa

Seison naapurin tuulikaapissa pahvilaatikoista rakennetussa robotin asussa. Oven on tullut avaamaan joku vieras mies. Päähäni on liimattu oranssi valo, joka pyörii ympyrää ja välähtelee kirkkaasti.

Miehellä on päällään pystyraitainen kauluspaita, suorat housut ja harmaat tohvelit. Hän näyttää hölmistyneeltä ja siristää silmiään. Vilkkuvalo taitaa häikäistä vähän. Tilannetta ei paranna yhtään se, että Milla sanoo olevansa intiaani.

”Saako laulaa?”, kysymme ja mies nyökkää ihmeissään. Laulamme Tuikituikitähtösen, mutta mitään ei tapahdu. Kysyn, että laulammeko lisää? Mies syö makkaravoileipää, nyökyttelee ja jatkamme Porsaita äidin oomme kaikki -laululla.

Hämähämähäkin, Jänisistumaassa:n ja Joulupuun jälkeen, toteamme, että nyt on laulut laulettu. Aikaa on hassaantunut tähän lauleskeluun ihan hirveästi ja monta taloa on vielä käymättä. Täältä saa varmasti paljon karkkia kun noin kamalasti laulettiin, ajattelen toiveikkaana.

Yllätyksekseni mies kysyy, että mitäs peliä tämä tämmöinen on. Selitän silmät suurina, että me olemme nuutipukkeja ja käymme ovelta ovelle laulamassa ja sitten sen kuulijan täytyy antaa meille palkkaa. Hyvä palkka on karkkia ja huono palkka on omena tai appelsiini tai rahaa.

Mies vaikuttaa epäuskoiselta. Minusta tuntuu, että tähän neuvotteluun menee ihan kamalasti aikaa. Selitän vielä, että emme me ole tätä itse keksineet vaan että tänään on semmoinen nuutipukkipäivä.

Rohkaistun ja kysyn, että missä talon oikeat asukkaat ovat. Talo on kuulemma myyty ja hän on muuttanut siihen Itä-Suomesta ja tullut juuri töistä. Minua harmittaa ihan kamalasti tämmöinen sekamelska ja epäselvyys ja robotin valokin pitäisi sammuttaa, ettei siitä kulu kaikki patterit.

Mies raapii päätään ja harmittelee, että hänellä ei ole edes niitä appelsiineja. Yhtäkkiä hän kaivaa rintataskustaan Mynthon-askin ja ojentaa sen minulle. “Ottakaahan tytöt pastilli. Yksi kummallekin.”

Kodit riisutaan joulusta loppiaisena. Annan itselleni aina viikon lisäaikaa vetoamalla satakuntalaiseen perinteeseen. Koska hyvä Tuomas joulun tuopi ja paha Nuutti sen viepi, en kiirehdi kuusen purkamisessa. Odotellessani viime perjantaina pienten lauluniekkojen ilmaantuvan eteiseen, laitoin myös oksasakset napsumaan.

Oikeastihan nuutipukille kuuluisi tuupata kuusi kainaloon. Lopputuloksena oli orvon tuntuinen olohuone ja nolla nuutipukkia. En voi kuin ihmetellä perinteen hiipumista – ainakin omalla asuinalueellani. Enkä minä ole aiempinakaan vuosina jaellut lapsille joulukuusia.

Ulkopaikkakuntalaiset jaksavat aina ihmetellä satakuntalaista nuutittamisen perinnettä. Vaikea sanoa, onko siinä minustakaan mitään järkeä.

Vielä kummallisemmalta ajatukselta tuntuu silti se, että aikuiset ihmiset sammuttavat valot ja piiloutuvat lasten ilolta. Tekevät leikistä ja laulusta jotenkin noloa ja omituista. Sulkevat ovet, ettei vaan oltaisi liian lapsellisia.

Minä ainakin olisin halunnut olla osa jonkun lapsuusmuistoa. Hämmästellä ja kehua nokkelaa asua ja jakaa pois suklaata. Sillä näin tammikuussa mikään liikuntayritys ei ole vielä lupautunut auttamaan jälleen alkavassa laihdutusprojektissa hakemalla turhat herkut pois – suoraan kotiovelta.

Veera Forsbacka