Loimottavat ”taivaan tulet” ihmetyttävät Ulasoorissa – aiheuttaja on uusi tomaattitarha

Jaa Twiittaa

Moni porilainen on hämmästellyt talven aikana läntisellä taivaanrannalla loimottavaa mystistä valoa. Valo ei näy selvästi joka ilta, mutta kun sää on kostea ja pilvet roikkuvat, taivaalle ilmestyy suurehko, loistava läiskä.

Valon aiheuttaja on Ulasoorissa sijaitseva Agrifutura Oy:n uusi tomaattitarha.

Toimitusjohtaja Sebastian Anttila myöntää, että valot eivät herätä naapurustossa pelkkää innostusta.

– Yritämme kovasti tasapainoilla sen kanssa, että aiheuttaisimme mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle. Meidän on kuitenkin toimittava niin, etteivät tomaatintaimemme paleltuisi, Anttila muotoilee.

Agrifuturalla on ollut kasvihuoneen perustamisesta asti ollut suuret ja kalliit tummennussuojat.

Pakkassäällä kuitenkin ilmeni, että suojista tippuu kylmää vettä tomaatintaimien päälle. Se voi vahingoittaa kasveja. Yritys etsii ongelmaan kuumeisesti ratkaisua.

– Ennen teknisen ratkaisun löytymistä pidämme kasvihuoneessa valoja päällä päivisin, vaikka se maksaakin meille 10 – 15 000 euroa kuussa enemmän kuin yösähkön käyttäminen. Meille on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, ettemme häiritsisi ihmisten yöunia.

Kasvihuone pimenee joka ilta kello 22, ja sen ulkopuolelle leviävä valo näkyy taas aamukahdeksasta alkaen.

Valo ei silloinkaan loista ulos koko 36 000 luxin voimalla, vaan sitä vaimentaa himmennin, joka suodattaa 40 prosenttia ulos säteilevästä valosta.

Marja-Kristiina Vainela