Porissa järjestetään ”lumirugbyn” alkeiskurssi

Pori Rugbyn naisten joukkue Lollers järjestää helmikuun alussa naisille suunnatun snowrugbyn alkeiskurssin.

Alkeiskurssi sisältää neljä treenikertaa ja se huipentuu Jyväskylässä pelattavaan turnaukseen.

– Naisille suunnatut kurssit ovat olleet menestys ja uusia innokkaita pelaajia on ollut paikalla parikin kymmentä. Sekä miehille että naisille suunnatut alkeiskurssit ovat olleet enemmän miesvoittoisia, mutta naisia on mukana silloinkin, naisten joukkueen joukkueenjohtaja Tuulia Raitio kommentoi.

Alkeiskurssilla on kyse hieman tavallisesta rugbysta poikkeavasta tekemisestä, viittaahan nimi snow lumeen.

– Tämä on seuran ensimmäinen snowrugbyn alkeiskurssi. Toivon mukaan pääsemme nauttimaan lumisista keleistä mukavassa pakkassäässä. Sisätreeneissä keskitytään erityisesti pallon käsittelyyn, kun taas ulkotreeneissä on luvassa kontaktia ja kevyttä pelaamista hauskanpitoa unohtamatta, Raitio sanoo.

– Lumessa pelaaminen on raskaampaa, liikkuminen on vaikeampaa ja kentällä on liukasta, joten pelin tempo on hitaampi. Taklaukset tuntuvat hieman pehmeämmiltä, joten lumella on myös etunsa.

Alkeiskurssi alkaa 2. helmikuuta ja päättyy 18. helmikuuta Jyväskylässä pelattavaan turnaukseen. Mutta millaisesta turnaustapahtumasta on kysymys?

– Jyväskylän Snow Rugbyssa pelataan rugby-7-pelimuotoa, eli kentällä on seitsemän pelaajaa per joukkue ja peliaika on 2 x 7 minuuttia. Jyväskylän Snow Rugby on järjestetty vuodesta 2002 lähtien. Miesten ja naisten joukkueita osallistuu ympäri Suomea ja jopa ulkomailta asti, Raitio kuvailee.

– Henkilökohtaisesti voin sanoa, että Jyväskylän turnaus on mitä parhain ensikosketus rugbyyn. Ei pelkästään peliin, vaan myös lajikulttuuriin. Tahti on rennompi, vaikka kentällä pelataankin tosissaan. Lisäksi kolmas puoliaika, joka järjestetään turnauksen jälkeen, on tärkeä osa rugbya. Siellä tutustutaan vastustajiin ja vietetään aikaa hyvässä hengessä, tapahtuipa kentällä mitä tahansa.



Markus Viljanen