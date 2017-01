Porilainen automaalari löysi omintakeisen bisnesidean Wheeler Dealers -ohjelmasta

Jaa Twiittaa

Pasi Soikkelin pajan peräsuulissa tapahtuu kummia.

Huoneessa on iso metallinen vesitankki. Työpöydällä vesialtaan vieressä näkyy läjässä kalvokääröjä. Ihan kuin ala-astelaisella kontaktimuoveja ikään. Kääröissä on erilaisia kuvia: pelottavia, halloween-tyylisiä kurpitsoita, käärmeennahkakuviota, liekehtiviä korttipakkoja, pääkalloja, lohikäärmeitä, Hello Kitty -kissoja.

Soikkeli leikkaa kalvokääröstä sopivan mittaisen pätkän, asettelee sen kauniisti veden pinnalle ja sumuttaa liuotinperäistä, salaista ainetta kuvan päälle. Kuva aivan kuin sulautuu veteen. Kun Soikkeli sitten kastaa auton vanteen vesitankkiinsa, kuva on siirtynyt siihen.

Mitäs ihmettä tämä nyt on? Onko Soikkeli opiskellut automaalarin koulutuksensa ohella vielä taikuriksikin?

– Ei tässä taikoja tarvita. Pitää vain osata maalikemiaa, tuntea aineet ja tehdä huolelliset pohjatyöt. Lisäksi pitää tietää, missä kulmassa kappale pitää upottaa ja tehdä liikkeet riittävän hitaasti, sillä muuten kuvaan pääsee kuplia ja sitten se on pilalla. Lopuksi sitten levitetään lakka päälle, niin kuva on ikuinen, Soikkeli opastaa.

Ensimmäisen kerran Soikkeli törmäsi siirtokuvamaalaukseen, tai kuten piireissä sanotaan, dippausmaalaukseen, autojen tuunausohjelmassa Wheeler Dealersissa ja Youtube-videopalvelussa.

Sen jälkeen Soikkeli oli myytyä miestä. Hänkin halusi selvittää, miten kummassa kuva saattoi siirtyä kappaleeseen pelkässä lämpimässä vedessä.

Soikkeli nikkaroi ensimmäisen altaansa itse vanerista ja pinnoitti sen. Sitten hän aloitti kalvosulkeiset ja upotuskokeilut.

Eihän se nyt niin vaikeaa voi olla, hän ajatteli.

Mutta kaikki ei sujunutkaan kuin telkkarissa. Soikkeli sai aikaan monta hylkimisreaktiota ja kasan erilaisia muita ongelmia. Hän kulutti kuutioittain vettä, satoja työtunteja ja tuhansien eurojen edestä tarvikkeita ja kalvorullia.

Hän hioi ja rapsutti jokaisen epäonnistuneen kuviointiyrityksen irti ja aloitti alusta. Kynnet kuluivat jatkuvasta hiomisesta olemattomiksi nysiksi.

Epäonnistumiset eivät jättäneet Soikkelia rauhaan edes yöllä. Hänen täytyi toisinaan pompata ylös sängystä ja tassuttaa pihan perällä sijaitsevalle pajalleen pelkässä yöpaidassa ja aamutakissa pohtimaan ja kokeilemaan.

– Kyllä moni sanoi minulle siinä vaiheessa, että eikös Pasi sinun olisi parempi istua jo siellä torin penkillä. Mutta kun torin penkille raahautuminen ja luovuttaminen ei olisi auttanut minua selvittämään ongelmia, niin minä en mennyt.

Vastoinkäymisistä sisuuntuneena Soikkeli lähti hakemaan neuvoa viisaammilta. Saarijärveltä löytyi paja, joka käytti samaa metodia ja otti Soikkelin oppiinsa. Siellä porilainen koki valaistumisen.

– Tämä on riskibisnestä. Jos minä teen pienenkin virheen, pienen väärän liikkeen, niin minä maksan sen omissa nahoissani. Kyllä tämä projekti on opettanut nöyräksi.

Nyt, yli vuoden harjoittelun jälkeen, Soikkeli kuvioi jo sujuvasti mitä tahansa mihin tahansa. Ainoa kriteeri on, että kuvioitavan esineen pitää kestää vettä. Sopiva kalvorulla tilataan Englannista.

Vaikka siirtokuvamaalaus yksinään ei vielä elätä, ei Soikkelin silti tarvitse pelätä kilpailijoita ihan jokaisen nurkan takana. Hän on Suomen kolmas alan yrittäjä. Muut kaksi liikettä ovat Saarijärvellä ja Helsingissä. Välimatkaa on noin 300 kilometriä.

– Olen kuvioinut tähän mennessä muun muassa pesuhuoneen lattiakaivon kansia, pistorasioita, autojen vanteita, moottoripyöräkypärän, auton sivupeilejä ja venetarvikkeita. On minulta kysytty kuviointia myös jääkaapin oveen ja auton konepeltiin. Isot esineet pitää vain kastaa kahdessa erässä: ensin toinen pää ja sitten toinen pää. Ihan yhtä hyvin voidaan kuvioida vaikka ravikärryt tai polkupyörän runko.

Vaikka idea siirtokuvamaalaukseen onkin lähtöisin auto-ohjelmasta, on Soikkelin mielestä kuvioinnin suurin tulevaisuus kotien sisustuksessa. Siirtokuvamaalauksella kun voidaan tehdä esimerkiksi erilaisia puupintoja muistuttavia kuvioita samoin kuin jäljitellä vaikkapa metalleja, kromia ja hiilikuitua.

Tai kuvioida vaikka tulipunaruusuja romantikoille.

– Olisihan se kiva, jos vaikka keittiössä valkoisten laattojen keskellä olisi yksi vaaleanpunainen Hello Kitty -pistorasia. Se olisi sellainen katseenvangitsija. Itse haluaisin autooni liekehtivät korttipakkakuvioidut vanteet. Mutta eihän suutarin lapsellakaan ole kenkiä.

Eeva Järvenpää

Katso alta video Soikkelin menetelmästä: